Score: 6/10

Prijs: €143,99 & €204,49

PROS plaatsbesparend

plaatsbesparend CONS niet heel nuttig

niet heel nuttig

niet heel nuttig

Als je liever geen printer zou willen aanschaffen, maar toch snel documenten wil scannen, dan zijn er deze twee mobiele scanners van Epson. Lees hier of ze hun nut konden bewijzen.

Als je graag wat plaats zou willen besparen op je bureau, maar toch regelmatig documenten moet scannen, dan heeft Epson nu twee handige mobiele scanners voor je klaarstaan, de DS-70 en DS-80W. Werken de scanners echter goed genoeg om een traditionele scanner of all-in-one printer te vervangen? Dat hebben wij voor je uitgezocht. Het is aanvankelijk wel belangrijk om mee te geven dat de apparaatjes bedoeld zijn voor bedrijfstoepassingen en ze daarom een redelijk hoge prijs hebben. De DS-70 kost je daarom €143,99 en de DS-80W heb je voor €204,49. Het grootste verschil tussen de twee is dat de DS-80W via wifi met een computer kan verbinden en dat er bij de DS-70 steeds een kabel nodig is.

Epson Document Capture Pro

Om de scanners te gebruiken, heb je de meegeleverde software van Epson nodig, namelijk Epson Scan 2.0 en Document Capture Pro 2. Deze programma’s zijn heel makkelijk en overzichtelijk om mee te werken. Je kan zo de instellingen van de scanner bepalen, die bovendien heel uitgebreid zijn. Je kan de opslaglocatie, benaming van de bestanden, scankwaliteit, bestandsformaat en nog veel meer instellen in deze programma’s. De scanners zelf hebben slechts één knop om mee te scannen en hieraan kan je dus ook maar één instelling koppelen. Bijgevolg neem je hiervoor best je meest gebruikte scaninstelling. Logischerwijs duurt het scannen iets langer als je een hogere kwaliteit wil. De scanners bepalen daarnaast automatisch de grootte van het document. Bij het scannen van een pasfoto en visitekaartje, had het bestand vervolgens steeds het juiste formaat en waren de randen juist afgesneden. Toen de software aanvankelijk verbinding wou maken, waren er echter wel wat problemen, maar eens de verbinding gelukt was, verliep het scannen zeer vlot.

Het grootste probleem dat ik tot slot heb met de scanners is dat ze voor mij enkele jaren te laat komen. Met de juiste app op je smartphone is het mogelijk om op die manier degelijke pdf-documenten te maken en te delen. Goed, de kwaliteit is misschien wat minder en er zijn minder scanopties, maar je hoeft er weliswaar geen extra toestelletje voor aan te schaffen.