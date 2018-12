Score: 6/10

Prijs: €599

PROS Goede hoofdcamera

Snelladen met usb-C CONS Twee nutteloze camera's

Matige chipset

Bixby wordt opgedrongen

Op een donkergrijze donderdag werd er aangebeld bij onze redactie. Het was een levering van enkele Samsung-toestellen, waaronder de Samsung Galaxy A9. Toen we het toestel uit de doos haalden, was die donderdag plots niet meer donkergrijs, maar eerder lichtroze, want dat was de kleur die dit reviewexemplaar had. Zowel mijn kledingstijl, inrichting als gadgets zijn voornamelijk zwart, waardoor ik voor deze review een tijdje lang een opvallend roze accent daaraan mocht toevoegen.

De onbekende bestaansreden van Bixby

Het grote nadeel van Android-smartphones zal altijd zijn dat de fabrikanten een eigen softwarelaag aanbrengen bovenop het Android-besturingssysteem en de standaard apps hiervan. Het grootste nadeel bij Samsung is zijn eigen digitale assistent en die heet Bixby. Deze digitale assistent is afgestemd op de apps van Samsung en kan sommige acties alleen uitvoeren met die apps, maar als je er dus voor kiest om de apps van Samsung niet te gebruiken, zal je al snel merken dat je verrassend weinig hebt aan Bixby. Tenzij je dus Samsung Music gebruikt, moet je niet verwachten dat Bixby een willekeurige afspeellijst voor je kan afspelen. Als je je digitale assistent het liefst bedient in het Nederlands, heb je sowieso al pech, want ondersteuning voor het Nederlands is nog nergens te bespeuren. Google Assistant toewijzen aan de toepasselijke genaamde “Bixby-knop” op de Galaxy A9 is daarnaast geen optie en je kan evenmin Google Assistant instellen als standaard spraakassistent, want daar heeft Samsung al een tijdje een stokje voor gestoken. Samsung probeert je dus duidelijk aan te zetten tot het gebruik van Bixby, maar in een tijdperk waarin Google Assistant duidelijk de overhand heeft, zou het fijn zijn om tenminste de keuzemogelijkheid te krijgen.

Zwakke hardware

Op het vlak van hardware is de Galaxy A9 een regelrechte teleurstelling. We krijgen dan wel 6GB werkgeheugen en 128GB opslag, maar de chipset die alles aanstuurt, is een Snapdragon 660, die je bedoeld is voor midrange smartphones. De chipset is zeker niet slecht, maar in een smartphone van €599 zou je echter iets beters verwachten. De scores op de technische testen waren dan ook aanzienlijk slechter dan bij andere smartphones op hetzelfde prijspunt. Als je (zware) games zou willen spelen, dan is de Galaxy A9 dus geen aanrader. De beelden bewegen niet geheel vloeiend, wat je wel zou verwachten voor een smartphone van deze prijs. De voornaamste reden van die prijs vinden we terug op de achterkant, bij de vier cameralenzen.

(Te) veel camera’s

Naast de opvallend roze kleur kon ik niet naast de vier camera’s achteraan de Galaxy A9 kijken: een groothoekcamera van 8MP, een telefotolens van 10MP met 2x optische zoom, een hoofdcamera van 24MP en een dieptecamera van 5MP. Naar mijn mening heeft de gemiddelde smartphonegebruiker niet meer dan één lens achteraan nodig, aangezien ik 95% van al mijn dagdagelijkse foto’s neem met de hoofdcamera. Die levert hier uitstekend werk af, ook bij donkere omstandigheden. De andere lenzen hebben duidelijk meer moeite met te sterk of te zwak licht. De dieptecamera van 5MP levert weliswaar goede portretfoto’s af en weet meestal het onderwerp goed af te bakenen en de achtergrond op de juiste plek te vervagen. Als je een foto met de telelens zou willen maken, ben je in feite beter af door een foto met de hoofdcamera te maken en vervolgens daar in te zoomen. De kwaliteit is beter en de hoofdcamera gaat duidelijk beter om met verschillende lichtomstandigheden. Voor de groothoeklens geldt hetzelfde: je zal meer van de omgeving op je foto krijgen, maar de belichting en kwaliteit van de foto zullen opgeofferd worden. Ook de Super Slow-mo en gewone Slow Motion zijn niet meteen de meest nuttige toevoegingen. Ten eerste zoomt de camera hier om een of andere reden enorm sterk in en kan je dit niet aanpassen. Ten tweede heb je enorm weinig zelf te beslissing bij deze functies. De opnametijd ligt automatisch vast en ook de plaatsen waar de slow motion wordt toegepast, worden al voor je bepaald. Hier komt nog bij dat het soms gebeurde dat de camera-app niet altijd werkte en dat ik hem soms moest herstarten om een foto te kunnen nemen. Voor een smartphone waarbij de prijs is opgetrokken voor de camera’s alleen presteren die van de Galaxy A9 dus ondermaats. De camera’s zijn zeker niet slecht, maar ikzelf had liever een camera (of twee) minder gezien en een betere chipset.

Previous | Next Image 1 of 3 Hoofdcamera

Groothoeklens

20181215_142627



Hoofdcamera

Het verdict

Mijn eindoordeel voor de Samsung Galaxy A9 is niet al te positief. Als je de smartphone niet gebruikt om te gamen, zal je waarschijnlijk geen grote problemen ondervinden met de meegeleverde hardware. Dat haalt echter niets af van het feit dat een smartphone op dit prijspunt normaal een betere chipset bevat en sterkere prestaties aflevert. Goed, je krijgt vier camera’s aan de achterzijde, maar de gemiddelde gebruiker zal zich hoogstwaarschijnlijk houden aan de hoofdcamera en een professionele fotograaf gaat een van zijn eigen camera’s gebruiken om dergelijke foto’s te nemen en niet zijn smartphone. De Galaxy A9 is, wat mij betreft, geen schot in de roos.