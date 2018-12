Score: 8/10

Prijs: €300

PROS Uitgebreide instellingen

Goede noise cancelling

Lange batterijduur CONS Hoge prijs

App nodig voor volledige ervaring

Als scepticus van dienst op de redactie ben ik de uitgelezen persoon om producten te testen die een redelijk hoog prijskaartje hebben. Toen ik zag dat ik een hoofdtelefoon van Sony met een adviesprijs van €300 kon reviewen, heb ik die kans meteen gegrepen om te kijken of Sony mij kon overtuigen dat bedrag te geven aan zijn product. Mijn verdict over de Sony WH-H900N lees je hier.

Gebruiksgemak

Allereerst is deze hoofdtelefoon enorm makkelijk te gebruiken. De verbinding met je smartphone kan je namelijk maken met behulp van NFC, zodat een enkele aanraking al genoeg is om de WH-H900N te registreren. De rechteroorschelp van de hoofdtelefoon dient daarnaast ook als mini-afstandsbediening voor je muziek. Door met je vinger te swipen over de schelp kan je het volume hoger of lager zetten, een nummer overslaan, teruggaan naar het vorige nummer en de muziek pauzeren. Het gebeurde echter wel dat het volume niet altijd meteen werd aangepast, waardoor ik een keertje extra moest swipen, maar over het algemeen deed de hoofdtelefoon steeds wat ik wou. Bovendien kan je ook je vinger of hand op die oorschelp leggen om ambient sound in te schakelen en de muziek stiller te laten afspelen zodat je kan horen wat er rondom je gebeurt. En zeker met de uitstekende noise cancelling van Sony is die functie absoluut welkom. Ik hoorde namelijk nog net dat er rondom mij gepraat, maar wat er precies gezegd werd, bleef een vraagteken. Als een collega dus iets tegen me wou zeggen, legde ik even mijn hand op de hoofdtelefoon om het ambient sound te activeren en haalde ik deze er opnieuw af wanneer het gesprek voorbij was.

Headphones Connect

Als je de Sony WH-H900N koopt, moet je hierbij in je achterhoofd houden dat de hoofdtelefoon duidelijk bedoeld is om met je smartphone te gebruiken. Je kan hem ook via Bluetooth verbinden met je laptop of zelfs met de audiokabel, die zeer goed van pas komt als de batterij toch plots leeg zou zijn en je graag verder wil luisteren naar je muziek. Maar zonder de Headphones Connect app (voor zowel Android als iOS) haal je ongeveer 20% uit het potentieel van de hoofdtelefoon. Zo is de knop aan de linkeroorschelp standaard toegewezen aan de bediening van de noise cancelling. Je kan hiermee wisselen tussen noise cancelling en windreductie. Een eerste ding dat je in de app zal merken, is dat je het batterijpercentage van de hoofdtelefoon kan controleren. Dit wordt weliswaar niet accuraat aangegeven, maar gezien de lange levensduur van de batterij (28 uur) is de kans klein dat je plots zonder geluid valt. Daarnaast kan je in de app ook wisselen tussen drie standen van de hoofdtelefoon. Naast noise cancelling en windreductie, die trouwens zeer goed werken, kan je nu ook ambient sound activeren, waardoor je ook omgevingsgeluiden kan horen. Hierbij moet je wel rekening houden met een kleine ruis in de hoofdtelefoon, maar dit is wel de veiligste stand als je je bevindt in een omgeving met (druk) verkeer.

Eindeloze instellingen

Het allerbeste gedeelte van de instellingen in Headphones Connect komt nu. Het gaat hier nog steeds om een hoofdtelefoon om muziek af te spelen en daarbij helpt de app je een handje (of tien). De eerste geluidsinstelling waarmee je kan spelen, is het surround sound. Je kan hier kiezen uit vier verschillende opties: arena, club, concerthal en buitenconcert. Bij elke stand zal je een verschil opmerken en meteen wordt ook de naamgeving van de modi duidelijk. Daaronder in de app staat de equalizer met acht vooraf ingestelde modi. Voor de geluidsexperts is het daarnaast ook mogelijk om zelf de equalizer in te stellen en dat geluidsprofiel op te slaan zodat de muziek precies klinkt zoals jij het wil. Ikzelf ben bijvoorbeeld fan van moderne dance-pop met diepere basgeluiden en daarvoor was de instelling Bass Boost ideaal. Ik begon mezelf zelfs af te vragen waarom ik überhaupt naar concerten ga, aangezien de basgeluiden uit deze koptelefoon niet zodanig luid zijn dat ik een week erna nog met een pieptoon in mijn oren rondloop. Ook kan de je met de app bepalen of de hoofdtelefoon prioriteit moet geven aan een stabiele verbinding of geluidskwaliteit. De instelling heeft bij mij trouwens voortdurend op geluidskwaliteit gestaan en tijdens mijn testweken heb ik geen enkele keer verbindingsproblemen gehad. Ook kan je hier de functie van de knop voor noise cancelling wijzigen. Er is namelijk de mogelijkheid om ook Google Assistant hieraan te koppelen. Zo kan de hoofdtelefoon aangeven wanneer je een melding hebt, aangekregen berichten voorlezen en via spraakinvoer hier een antwoord op versturen. Als je het echt wil, hoef je dus je smartphone niet uit je broekzak te halen als je de WH-H900N hoofdtelefoon op hebt.

Tot slot kan het enige struikelpunt hier de prijs van €300 zijn. Deze Sony-hoofdtelefoon geeft je inderdaad een unieke ervaring maar of ik er zelf dat bedrag voor wil neertellen, blijft een moeilijk te beantwoorden vraag. Als de prijs je tegen zou houden, kan je altijd op koopjesjacht gaan op het internet en kijken of je de hoofdtelefoon op de kop kan tikken voor enkele euro’s minder.

Geïnteresseerd in de Sony WH-H900N? Koop hem via Coolblue.