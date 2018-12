Score: 0/10

Prijs: €149,00

PROS Verbeterde batterijduur

Gestroomlijnder

Goede verbinding met andere apparaten CONS Afhankelijkheid van officiële Fitbit-kabel in plaats van universele USB-kabel

Fitbit is een vaste waarde geworden in een maatschappij die geobsedeerd is met gezondheid, fitness, en het delen van die gegevens op sociale media. De laatste toevoeging aan het Fitbit-gamma, de Charge 3, is een schot in de roos en maakt het leven van een health freak zoals ik een heel stuk aangenamer.

Verbeterde batterijduur

Het eerste wat me positief is opgevallen aan de Fitbit Charge 3, is de verbeterde batterijduur. Toen ik eerder de Versa 2 testte, merkte ik dat ik bijna dagelijks een melding kreeg van Fitbit om de tracker op te laden. Gelukkig heeft de Charge 3 die vervelende eigenschap niet, en kan hij ook perfect drie dagen zonder aangesloten te worden op het lichtnet. Wanneer de batterij van de Charge 3 erg zwak is, registreert hij wel bepaalde functies niet meer optimaal. Zo krijg je bij een erg zwakke batterij vereenvoudigde slaapstatistieken te zien, in plaats van de verdeling tussen REM, diepe en lichte slaap. Als je daar net zoals ik erg nieuwsgierig naar bent, ben je dus genoodzaakt om je batterij wel op te laden.

Gestroomlijnd design

Toen ik het aanbod trackers uit de Charge 3-reeks te zien kreeg, was ik blij verrast. Er waren namelijk verschillende kleurtjes en stijlen beschikbaar, voor ieder wat wils. Ik koos voor het blauwgrijze exemplaar met goudroze afwerking, wat naar mijn mening een van de meer elegante modellen is. Aangezien je een fitness tracker de hele dag draagt, is het belangrijk dat je die met eigenheid kan dragen, en dat is met dit verfijnde exemplaar zeker het geval! Eerder registreerde ik mijn sportprestaties met een zwarte Fitbit Versa, die ik net iets te groot en log vond aanvoelen. De Fitbit Charge is daarentegen gestroomlijnd, en zit ook beter om je pols. Dat zou ervoor zorgen dat je stappen accurater bijgehouden worden, evenals je hartslag, die ook beter gemeten wordt. De stappen lijken inderdaad wel anders geteld te worden, aangezien ik voor het eindje lopen naar onze redactie nu ietsjes meer stappen op mijn tracker krijg, dan het geval was bij de Fitbit Versa 2. Enkel fijn voor mij, zo kwam ik sneller aan mijn vereiste aantal stappen voor de dag!

Linken

De Fitbit Charge linkt opvallend makkelijk met al je andere apparaten en apps. De tracker synchroniseren met je telefoon is een ietwat langdradig proces, maar eenmaal gesynchroniseerd, worden de gegevens van je Charge 3 pijlsnel geüpdatet op je telefoon. Ook de gegevensoverdracht bij de Aria 2 weegschaal is praktisch onmiddellijk. Daarnaast vindt er ook een snelle gegevenssynchronisatie plaats met apps. Zo heb ik bijvoorbeeld de MindBody app gesynchroniseerd met de Charge 3, wat me een inzicht geeft in mijn hartslag en calorieverbranding tijdens mijn yoga-workouts.