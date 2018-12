Score: 7/10

Prijs: €229

PROS rijdt ook onder zitbanken

rijdt ook onder zitbanken CONS heel beperkt automatisch

Gemiddeld ga ik twee keer per week met de stofzuiger door mijn appartement om alles schoon te kunnen houden. Al kan dit soms ook een enkele keer zijn, aangezien ik niet altijd even graag hieraan begin. Toen ik te horen kreeg dat ik een robotstofzuiger mocht testen, was ik dus enthousiast omdat dit taakje tijdelijk van mij werd overgenomen. Stofzuigen moest ik zelf niet meer doen, maar of ik ook tevreden was met het werk van de SmartEasy Pro robotstofzuiger van Philips is dan weer een heel andere vraag.

Moeilijke installatie

Je zou denken dat de installatie uit niet veel meer bestaat dan het plaatsen van het oplaadstation van de robotstofzuiger. Eigenlijk is het ook niet meer dan dat, maar in dit geval waren de instructies hiervoor net iets te specifiek voor de inrichting van mijn appartement. Zo mochten er geen obstakels zijn 150cm voor het oplaadstation, 130cm links ervan en 30cm rechts ervan. Met een beetje basiswiskunde kom je nu uit op een oppervlak van zo’n 2,5m² waar niets mag staan. Combineer dit met een verrassend korte oplaadkabel en een passend plekje vinden voor het oplaadstation wordt een zware zoektocht. In mijn geval bleek dit een hopeloze zoektocht te zijn want zonder drastische aanpassingen aan de inrichting van mijn appartement of een verlengkabel, kon ik het oplaadstation niet correct plaatsen. Aangezien de plaats van het oplaadstation geen invloed heeft op de schoonmaakkunsten van de SmartEasy Pro, ben ik maar gegaan voor een plaats die ongeveer voldeed aan de opgegeven instructies. Het enige gevolg hiervan is dat de robotstofzuiger soms zijn weg naar het oplaadstation niet terugvond afhankelijk van waar ik hem liet terugkeren. Al bleef mijn algemene ervaring dat het langer en moeilijker was om terug te keren naarmate de stofzuiger verder van het oplaadstation was.

Gebruiksvriendelijk

Eens ik dus een min of meer juiste plaats voor het oplaadstation had gevonden, was het tijd voor het schoonmaakwerk. De bediening van de SmartEasy Pro gebeurt ten eerste met behulp van een afstandsbediening. Sommige robotstofzuigers maken gebruik van een app met daarin uitgebreide instellingen, maar Philips hield het hier bij een kleine afstandsbediening – en ja, ik ben dat kleine zwarte bakje meerdere keren kwijt geraakt – met een start-stopknop, besturingspijltjes, drie schoonmaakmodi, een timerknop en een thuisknop. Bij de standaardschoonmaakmodus beweegt de stofzuiger willekeurig tot jij hem terug naar het oplaadstation stuurt met de thuisknop en dat blijkt ook meteen de meest effectieve stand te zijn. Bij de tweede en derde stand beweegt het toestelletje ofwel langs de muren om de randen extra goed schoon te maken ofwel maakt hij groter wordende spiraal vanuit het midden van de ruimte, al moet je hem dan wel zelf eerst in het midden van de ruimte zetten en hopen dat er geen obstakels zijn bij de spiraalbewegingen. Goed, er is dan wel geen app, maar de afstandsbediening maakt de stofzuiger wel enorm gebruiksvriendelijk.

Agressief

Wat je ook snel zal merken, is dat de SmartEasy Pro toch geregeld botst tegen bepaalde zaken. Dit zijn voornamelijk poten van stoelen en tafels, omdat de sensor deze niet goed lijkt te detecteren. Hierdoor is hij er op een bepaald moment in geslaagd om een licht klapstoeltje omver te rijden. Ik had verwacht dat die lieve kleine robot wel zou omkeren na een tijdje, maar hij gaf niet op en bleef tegen de poot van de stoel duwen tot die op de grond lag. De sensor kan dus nog wat werk gebruiken. Je kan de stofzuiger ook automatisch laten schoonmaken, maar echter heel beperkt. Als je op de timerknop duwt, zal de stofzuiger 24 uur later beginnen aan een schoonmaakrondje, maar meer keuze dan dat krijg je niet. Tegelijk is er ook geen instelling om de stofzuiger na een bepaalde tijd te laten terugkeren naar het oplaadstation, waardoor je altijd aanwezig moet zijn als je hem überhaupt wil zien terugkeren voor de batterij het opgeeft. Als de SmartEasy Pro zichzelf vast heeft gereden, dan kan je hem met behulp van de besturingspijltjes zelf weer op het goede pad brengen – je kan hem natuurlijk ook fysiek verplaatsen – maar dit verloopt vrij stroef. De robot reageert namelijk traag op die commando’s, waardoor je hem niet vlot in het rond kunt laten rijden. Ook ben je beperkt tot één richting tegelijk: richtingen zoals “rechtsvoor” en “linksachter” kent hij dus niet. De besturing met de pijltjestoetsen liet ik dus al snel achterwege, aangezien het robotje fysiek verplaatsen een beduidend snellere optie is. Tot slot maakt de robotstofzuiger wel verrassend goed schoon, dus op dat vlak valt er gelukkig weinig te klagen.