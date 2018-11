Score: 8/10

Prijs: €229

PROS gebruiksvriendelijke app

geen geknoei met kabels

goedkoop abonnement CONS abonnement vereist om beelden te herbekijken

één batterij meegeleverd

In feite is een beveiligingscamera geen overbodige luxe. In het beste geval ga je er nooit inbrekers mee vastleggen, maar zien wie er aan je voordeur staat, is altijd handig. Met behulp van de Ring Spotlight Battery Cam kan je zowel overdag als ’s nachts zien wat er bij jou thuis aan het gebeuren is, waar je ook bent. Je moet bovendien niet enorm technisch aangelegd zijn om de installatie van deze beveiligingscamera tot een goed einde te brengen.

Gebruiksgemak alom

Ik had hiervoor nog nooit een beveiligingscamera gebruikt, laat staan geïnstalleerd, dus ik begon mijn testperiode met een bang hartje. Uiteindelijk bleek dat nergens voor nodig te zijn, aangezien de Spotlight Battery Cam enorm gebruiksvriendelijk is en alle onderdelen bij in de doos zitten. De fysieke installatie bestaat uit niet veel meer dan een batterij op de juiste plaats invoegen en vier schroeven in de muur draaien. De camera wordt volledig van stroom voorzien door de batterij, dus zit je nooit te knoeien met kabels. Daarnaast legt de bijbehorende smartphone app duidelijk uit hoe je de camera via wifi moet verbinden met je internet, waardoor het hele installatieproces niet meer dan tien minuutjes duurt. Het enige nadeel is dat je de batterij in de camera niet kan opladen terwijl deze erin zit, waardoor je in feite altijd even zonder camera zit, wanneer deze aan het opladen is, tenzij je een tweede batterij aanschaft. Er passen namelijk twee batterijen in de camera, maar in de doos vind je er slechts eentje terug. De tweede moet je dus zelf nog aankopen.

Overzichtelijke app

Hierboven haalde ik al aan dat de Ring-app je duidelijk uitlegt hoe de installatie werkt. Ook op andere vlakken is de app enorm duidelijk en gebruiksvriendelijk. Zo geeft hij je meteen een overzicht van al je Ring-apparaten, als je er meerdere zou hebben. Hier krijg je ook meteen een overzicht van de bewegingen die de camera heeft waargenomen. Let hier wel op dat je alleen beelden kan herbekijken en opnames kan maken wanneer je een Ring Protection Plan aanschaft. Deze abonnementen beginnen reeds bij een kleine €30 per jaar en zijn een absolute must voor een goede beveiliging. Het handige aan Ring is dat de app je voortdurend een melding geeft als er beweging is, waarmee je meteen naar de livebeelden kan gaan door erop te tikken.

Previous | Next Image 1 of 2



Zeg inbrekers vaarwel

Via de live-feed heb je daarnaast nog allerlei interactiemogelijkheden. Het licht van de camera gaat ’s avonds dan wel automatisch aan wanneer er beweging wordt waargenomen, maar dit valt ook automatisch weer uit na een bepaalde tijd, die je zelf kan instellen in de app. Je kan daarom ook met een enkele tik op de knop in de live-feed het licht weer aanzetten om te zien wat er aan het gebeuren is bij de camera. Ook als het licht uit is kan je nog steeds goed zien wat er zich afspeelt bij de camera, aangezien hij door middel van infraroodtechnologie nachtzicht ondersteunt. Vervolgens kan je via de groene telefoon het communicatiekanaal tussen de Spotlight Battery Cam en je smartphone openen. Op die manier kan je praten met de persoon bij de camera door middel van de ingebouwde luidsprekers en microfoon. De ingebouwde microfoon is daarnaast gevoelig genoeg om ook andere geluiden op te nemen zodat je ook kan horen wat er aan de andere kant gebeurt zonder dat je (ongewenste) bezoeker dit beseft. Het beeld zelf was verder heel vloeiend en helder door een beeldkwaliteit van 1080p. Inzoomen gebeurt trouwens makkelijk door je vingers naar elkaar toe te schuiven op het scherm zodat je ook in detail kan zien wie of wat de camera waarneemt. Als er dan toch een ongelukkige inbreker de weg heeft gevonden naar je huis en je hem spot met de camera, dan kan je hem meteen afschrikken door middel van de sirene. Deze activeer je eveneens in de live-feed en wordt voorafgegaan door een (zeer welkome) melding dat je buren het alarm waarschijnlijk ook zullen horen. Verwittig je buren daarom wanneer je de Spotlight Battery Cam installeert zodat zij eventueel ook in actie kunnen komen, wanneer ze plots dit alarm horen.

Previous | Next Image 1 of 2



Geen inbrekers? Geen probleem!

Ook wanneer je nooit inbrekers over de vloer krijgt, heeft de Spotlight Battery Cam nog steeds een duidelijke meerwaarde in je huishouden. Als je hem buiten bij je deur hangt, kan je bijvoorbeeld aan gasten laten weten dat je niet thuis bent door met hen te spreken via de camera en ’s nachts kan hij jou dan helpen bij het vinden van het sleutelgat in je deur. Wanneer er een bezorgingsdienst langskomt en je niet thuis bent, zou je daarnaast via de camera kunnen zeggen wat de bezorger moet doen met het pakje voor hij het aflevert bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Binnenshuis heeft de camera eveneens een plaats. Ikzelf heb de camera voor mijn testperiode geplaatst bij mijn voordeur. Zo kreeg ik telkens een melding wanneer mijn huisgenoot vertrok of weer thuiskwam. Het was daarnaast handig dat het licht ’s avonds automatisch aan ging zodat ik niet moest beginnen aan mijn zoektocht naar de lichtschakelaar. Toen ik op een bepaald moment de melding kreeg dat er plots beweging was terwijl zowel ikzelf als mijn huisgenoot aan het werk waren, was ik benieuwd wat er nu net aan het gebeuren was. Blijkbaar was het de poetshulp die tweewekelijks langskomt. Op dat moment besefte ik me dat de camera een handige manier kan zijn om even snel met de poetshulp, babysitter… te kunnen communiceren – en eventueel om in de gaten te houden of zij hun werk ook daadwerkelijk doen. Vergeet dan natuurlijk wel niet te zeggen dat de Spotlight Battery Cam, welja, bestaat, want het plotse geluid van je stem door je huis kan wel eens voor kleine paniekreacties zorgen.

Kortom is de Spotlight Battery Cam van Ring een beveiligingscamera voor iedereen. Als je nog geen ervaring hebt met het gebruik of de installatie van beveiligingscamera’s, is dat dan ook geen enkel probleem met dit model. De installatie is afgerond in minder dan tien minuten, het gebruik met behulp van de app gaat enorm vlot en alle functies van de camera kan je tot slot makkelijk terugvinden en instellen via die app. Als je zelf de beveiligingscamera wil aanschaffen, kan je dat makkelijk doen via de website van Coolblue. Voor deze camera geldt trouwens ook het principe “voor 23u59 besteld, morgen gratis geleverd!”