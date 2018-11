Score: 6/10

Prijs: €899

PROS Knap staaltje designwerk

Voor de juiste doelgroep een fijn toestel CONS Beeldkwaliteit van tekst

Geen USB-C

Niet beter dan een midrange laptop

Bij MSI denk je aan zware gaming computers, tanks die elke game die je ertegenaan gooit moeiteloos kunnen draaien zonder een druppeltje zweet te lossen. Toch waagt MSI zich nu aan een product dat elegantie, verfijndheid en minimalisme uitstraalt, zeg hallo tegen de MSI Pro 24X 7M. Bescheiden in zijn vorm, maar helaas ook in zijn prestaties.

Op het eerste zicht is het moeilijk te geloven dat de Pro 24X een volwaardige desktop is gezien de vormfactor van het systeem. Er is dus een knap staaltje engineering aan bod gekomen voor de creatie van de pc en daar verdient MSI alle lof voor. Het geheel wordt gedragen door een even minimalistische voet die allesbehalve saai is. Met de Pro 24X op je bureau bespaar je dus niet alleen heel wat plaats, maar pak je het ook allemaal net dat tikkeltje anders aan dan met een doorsnee beeldscherm.

Vergeet even de associatie met gaming, want dat is simpelweg niet mogelijk op dit systeem. Er is geen dedicated videokaart aanwezig en het systeem zal moeite hebben met eender welke game, ook op lage grafische instellingen. Temper dus even je verwachtingen en beseft dat MSI zich met de Pro 24X 7M richt op de zakelijke markt en de minder veeleisende thuisgebruiker. Naargelang de configuratie betaal je tussen de 600 en 900 euro voor het systeem. Zo zijn er configuraties met een Celeron 3865U, Pentium 4415U, Core i3-7100U of Core i5-7200U.

Met de quasi onbestaande schermranden oogt het 23,8″ 1920 x 1080 Full HD beeldscherm zeer mooi, maar wanneer je er effectief mee gaat werken valt de beeldkwaliteit tegen. Het is bijna 2019, de beeldschermen waarbij je de gedachte krijgt dat de gezondheid van je ogen achteruit gaat wanneer je ernaar kijkt zou officieel verleden tijd moeten zijn. Qua kleuren zit het allemaal goed, maar de beeldkwaliteit van tekst laat te wensen over. Gezien het feit dat het systeem vooral gebruikt zal worden voor tekstverwerking, mails, surfen, … zijn kristhalheldere letters echter wel wenselijk.

Aan de zijkant bevat het systeem een poort om de harde schijf te wisselen. Zo kan je eenvoudig de opslagcapaciteit van het systeem wijzigen. Wellicht zal je dit niet al te vaak moeten doen, maar het feit dat het mogelijk is draagt natuurlijk bij aan de algemene gebruiksvriendelijkheid. Het werkgeheugen is uit te breiden tot 32GB, maar dit karwei zal wat gesleutel vereisen aangezien dit was lastiger te vervangen is dan de harde schijf.

De poorten die je het vaakst nodig hebt zijn eveneens handig te bereiken via de zijkant. Het gaat dan om twee USB 3.1-aansluitingen, een hoofdtelefoonaansluiting en een aansluiting voor een externe microfoon. Aan de achterkant vinden we de resterende aansluitingen, waaronder opnieuw twee USB 3.1-poorten, twee USB 2.0-poorten een HDMI-aansluiting en twee ethernetpoorten. De tweede ethernetpoort kan dienen als back-up wanneer de primaire netwerkverbinding te wensen overlaat, al kan je het systeem ook gewoon verbinden met wifi. De back-up kan handig zijn in werkomgevingen waar een wegvallende netwerkverbinding desastreus kan zijn.

Het is bijna het vermelden niet waard, maar het systeem wordt tevens geleverd met een toetsenbord en muis. Deze zien er echter zodanig goedkoop uit (en zo voelen ze ook) dat je ze wellicht wijselijk in de doos zal laten. Maar goed, een gegeven paard kijk je niet in de bek…

Conclusie

De MSI PRO 24X 7M is een geschikte kandidaat voor werkomgevingen. Je bespaart heel wat plaats op je bureau en de stille ventilatie zal je niet afleiden van je werk. Aangezien de MSI Pro 24X echter niet krachtiger is dan een deftige laptop, valt het bestaansrecht voor de modale consument te betwisten. Mogelijk investeer je het geld beter in een laptop en een beter scherm waar je de laptop mee kan verbinden.