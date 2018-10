Score: 8/10

Prijs: €385

PROS Uitgebreide instellingen

Blue Light Reduction

Gebogen randen CONS Scherm draait niet zijwaarts

RGB-verlichting aan achterzijde

Niet geschikt voor grafische taken

Als je besluit om een gamingdesktop aan te kopen, dan hoort hier ook de onvermijdelijke zoektocht naar een monitor bij. Zo hebben we o.a. een gamingdesktop van MSI uitgetest en om deze test zo efficiënt mogelijk te maken, hebben we ook meteen de MSI Optix MAG271CR gamingmonitor hierop aangesloten. In deze review lees je onze bevindingen.

Groots

Net zoals bij de gamingdesktop van MSI was het uitpakken het meest vermoeiende onderdeel, aangezien de Optix MAG271CR redelijk groot en zwaar is. Deze monitor heeft namelijk afmetingen van 612,12mm x 451,8mm x 225,3mm. Zorg er dus zeker voor dat je bureau voldoende groot is voordat je dit LCD-scherm van 27 inch in huis haalt. Bovendien zijn de instellingen van het scherm zeer uitgebreid. Met behulp van de handige joystick aan het scherm, krijg je toegang tot de instellingen waarmee je de monitor volledig naar wens kan instellen. Waar het gemiddelde scherm je laat spelen met de helderheid, het contrast en een vooraf ingestelde modus of twee, geeft de Optix MAG271CR je eindeloze opties om het scherm precies in te stellen zoals jij het wil. En als je liever niet prutst met de joystick om door de verschillende tabbladen te navigeren, dan kan je gebruik maken van de handige MSI Remote Display-app om met je Android-smartphone de verschillende beeldscherminstellingen te controleren.

Gemaakt voor gamers

Zoals we gewoon zijn van MSI, is deze monitor volledig toegespitst op gamers. Dit valt namelijk meteen op door de curve in het scherm. Hierdoor word je als het ware nog meer ondergedompeld in de game die je aan het spelen bent. Je zou het kunnen zien als een soort van lightversie van een VR-headset. Hierdoor is het scherm echter niet meteen handig voor het uitvoeren van grafische taken zoals Photoshop en Indesign, aangezien je daar best een scherm gebruikt dat volledig recht is. Een van de mindere punten voor mij persoonlijk was de RGB-verlichting (Mystic Light) aan de achterzijde van het scherm. Een extra lichtshow tijdens het gamen kan mooi meegenomen zijn, maar aangezien de verlichting zich aan de achterkant bevindt, zal je hoogstwaarschijnlijk niet eens door hebben dat deze wordt ondersteund. Het gebogen scherm trekt je bovendien nog meer mee in de games dus je gaat niet meteen letten op wat er zich op de achtergrond afspeelt. Ook is het niet alleen mogelijk om de hoogte van het scherm aan te passen, maar ook de kijkhoek. Het was dan weer niet mogelijk om het scherm zijwaarts te draaien, hiervoor moet je de gehele constructie draaien, wat niet meteen het leukste taakje is, omdat de monitor en de voet samen nogal zwaar zijn.

Aandacht voor je ogen

Gamers zitten vaak enkele uren (of zelfs volledige dagen) na elkaar voor hun scherm. Om ervoor te zorgen dat dit niet te belastend wordt voor je ogen, heeft MSI Blue Light Reduction ingebouwd in deze monitor om de schadelijke blauwe lichtgolven tot een minimum te reduceren, waardoor je ogen minder moe worden bij langdurige game- of Netflix-sessies. Ook de 1ms reactietijd en het refresh rate van 144Hz zorgen ervoor dat je geen enkel moment van je game-ervaring zult missen en snel kan reageren wanneer dat nodig is zonder dat bepaalde beelden vervaagd zullen worden.

Tot slot heeft de Optix MAG271CR ook nog een kleiner broertje, namelijk de MAG241CR. Deze heeft quasi identieke specificaties en verschilt enkel in grootte met zijn kleinere formaat van 23,6 inch. Welke van de twee modellen je ook besluit aan te schaffen, in combinatie met de juiste gamingdesktop zullen je games er prachtig uitzien en zal je probleemloos urenlang kunnen gamen.