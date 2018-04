Score: 4/10

Prijs: €99,95

PROS Goede bouwkwaliteit

Snel ermee aan de slag

Hoef je niet meer naar te kijken CONS Marketingbedrog

Niet slim

Duur

De mama van mijn vriendin is dol op tuinieren. Toen ik dit product op het internet tegenkwam – een indoor kruidentuin die je met je app kan bedienen – was ik overtuigd dat ik het perfecte geschenk in huis had gehaald. De realiteit is minder rozengeur en maneschijn. De Click & Grow Smart Garden 3 is helemaal geen tech-gadget, maar een domme, stijlvolle pot met water waarin je kruidencapsules kan stoppen.

In de doos voorziet Click and Grow drie capsules met basilicum, maar op hun website kan je nog andere kruiden aanschaffen (zoals pepermunt, oregano en peterselie) voor 9,95 euro per stuk. Dacht je een centje uit te sparen, dan heb je het bij het verkeerde eind. Verder komt de Smart Garden 3 met een erg krachtige lamp om de kruiden te doen groeien en drie verschillende tussenstukken. Zo kan je de lamp hoger of lager plaatsen, afhankelijk van hoeveel de kruiden al zijn gegroeid. Na een zestal weken merk je wel dat de kruiden aan hun plafond zitten. Al bij al is deze indoor kruidentuin best stijlvol en erg stevig, en in enkele minuutjes heb je alles ingesteld. Daarna hoef je er in principe niet meer naar te kijken, want het lampje komt met een timer zodat hij zich na een tijdje automatisch uitdooft.

Dat is echter het meest technologische aspect van dit toestel. Het enige wat je op de app kan is je kruiden een naam geven, informatie erover opzoeken en foto’s verzamelen van je dierbare plantjes. God moge weten waarom. Marketingbedrog noem ik dat, want voor een niet-technologisch product is de Smart Garden 3 véél te duur.