Score: 9/10

Prijs: €119

PROS Leuk, compact design

Gaat erg luid

Waterproof

Goede geluidskwaliteit

Gebruiksgemak CONS Spraakassistent brengt weinig bij

Batterijleven kan beter

De markt van draagbare bluetooth speakers raakt verzadigd. Met goede reden: ondanks hun compacte vormfactor gaan ze lekker luid en hun geluidskwaliteit lijkt ook elk jaar beter te worden. Wil je een tuinfeestje houden, maar heb je geen zin om de hele stereo-installatie te verplaatsen, dan wil je er absoluut een in huis halen. Ze hoeven bovendien geen fortuin meer te kosten.

Waterproof

Ik ging aan de slag met de JBL Flip 4, die qua design erg lijkt op de UE Boom. Deze geluidsbeker is vervaardigd uit een gekleurd stofje – je hebt keuze tussen zes verschillende kleuren – met een plastic strook. Aan de zijkanten zitten twee ‘passieve radiatoren’ die de Flip 4 van een flinke dosis bas voorzien. Verder is hij waterproof volgens het IPX7-certificaat. Ideaal voor tijdens een pool party dus, want hij gaat niet stuk als je hem in het zwembad laat vallen. Het is wel niet de bedoeling dat je hem een lange tijd onderdompelt, maar onderwater muziek is toch niet het beste idee. De Flip 4 is verder licht, voelt fijn in de hand en door zijn compacte design kan je hem gemakkelijk in een rugzak stoppen.

Op de JBL Flip 4 vind je volumeknoppen, een bluetooth-knop (om hem te verbinden met je smartphone of ander apparaat), een skip-toets om een liedje over te slaan, een powerbutton en de JBL Connect-knop. Met deze toets kan je meerdere speakers van JBL koppelen. In de praktijk zal je deze knop waarschijnlijk niet gebruiken, want deze speaker is vooral geschikt om mee naar buiten te nemen.

Lekker luid

Het installatieproces verliep vlot: eens je je toestel hebt gekoppeld, moet je de speaker gewoon aanzetten en na een drietal seconden staat de Flip 4 in verbinding met je toestel. Koppel je je speaker met meerdere apparaten tegelijkertijd, dan kan je met de playtoets van toestel wisselen. In de JBL Connect-app kan je de speaker verrijken met een spraakassistent: Google Assistant en Siri voor respectievelijk Android- en iOS-apparaten. In theorie brengen deze assistenten weinig bij, aangezien je op een knop op de speaker moet drukken vooraleer je iets kan inspreken. Dan kan je evengoed je smartphone bovenhalen.

Qua geluid stelt de Flip 4 niet teleur. Hij gaat lekker luid, is zuiver en beschikt ook over aardig wat bas. Ook bij luid volume geeft de bas nog een goede kick. Door de cilindervorm wordt het geluid bovendien goed verspreid over de ruimte. Over zijn batterijleven was ik wel wat teleurgesteld: JBL belooft een autonomie van twaalf uur, maar op maximaal volume gaf hij al de geest na vier uur. Dit lijkt een realistisch scenario, want op een feestje zet je de speaker natuurlijk niet stil. Al bij al is de JBL Flip 4 de beste bluetooth-speaker die ik al testte. Tijd voor een tuinfeest!