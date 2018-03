Score: 8/10

Prijs: €3299

PROS Relatief dun

Sterke prestaties

Goede bouwkwaliteit CONS GPU throttlet snel

Slechte autonomie

Duur

Bij het kopen van een gaminglaptop moet je steeds een compromis maken. Wil je een krachtig model dat de zwaarste spellen aankan, dan moet je een dik toestel aanschaffen dat je met moeite mee kan zeulen. Voor wie draagbaarheid een must is, zijn er dan wel dunnere modellen, maar deze laptops zijn niet in staat om zware spellen te verwerken.

Asus probeert een einde te maken aan het dilemma waarmee menig gamer al eens geconfronteerd werd. De Asus Rog Zeyphyrus is een krachtig toestel in een relatief slank jasje. De laptop herbergt dezelfde kracht als een high-end desktop en is niet veel dikker dan een gemiddelde Ultrabook. Op het eerste zicht heeft Asus dan ook een winnaar in handen.

De slanke lijn van de Zephyrus komt jammer genoeg tegen een prijs: met een prijskaartje van 3.299 euro is het toestel niet voor iedereen. Je kan maar weinig duurdere laptops in de winkel vinden. De MSI GT75VR is één van de weinige toestellen die duurder is dan de Zephyrus. Die laptop overtuigde ons met zijn sterke prestaties en goede schermkwaliteit. Jammer genoeg was bij dat toestel de autonomie erg slecht.

Bij het toestel van Asus wringt het schoentje op dezelfde plaats. Het toestel houdt het na iets minder dan 3 uur voor bekeken op de Reader Test. Dat is een dikke 40 minuten beter dan wat de MSI GT75VR doet, maar een stuk slechter dan het gemiddelde. Asus heeft dan wel één compromis van tafel geveegd, maar behoudt een ander probleem eigen aan gaminglaptops: een erg magere autonomie.

Prestaties

Qua prestaties doet het toestel het dan weer erg goed. Het toestel van Asus scoort over de gehele lijn goed op benchmarktests, al throttlet de grafische kaart wel erg snel. De Rog Zephyrus maakt gebruik van het Active Aerodynamic System van Asus, dat voor efficiënte koeling moet zorgen in een relatief kleine behuizing. Bij zwaar gebruik haalt de laptop mogelijk toch vrij hoge temperaturen, waardoor de prestaties van de grafische kaart beperkt worden.

Ten slotte is de bouwkwaliteit van het toestel erg goed. De laptop heeft een mooi scherm en een touchpad dat goed werkt. Bovendien is de schermkwaliteit van het toestel bovengemiddeld. Voor gamers met veel geld is de Asus Rog Zephyrus ideaal.

Systeemeigenschappen: Intel Core i7-7700HQ, 16 GB RAM, GeForce GTX 1080, 512 GB SSD, 15,6 inchscherm mat (1.920 x 1.080), Windows 10 Home