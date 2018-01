Score: 8/10

Prijs: €129

PROS Niet-invasief

Leerrijke app

Sensorpen eenvoudig op te bergen CONS Accuraatheid EAV niet bewezen

Sommige punten zijn moeilijk te meten

Vitastiq is een toestelletje dat de hoeveelheid mineralen en vitaminen in je lichaam meet. Het toestel ziet eruit als een uit de kluiten gewassen pen en komt met een handig zakje waarin je het apparaat kan opbergen. Vitastiq maakt gebruik van ‘Electroacupuncture According to Voll’ (EAV), een methode waarbij de elektrische geleidbaarheid van je huid op bepaalde accupunctuurpunten wordt gemeten. Aan de hand van deze waardes kan het toestel je vertellen of je voldoende van een bepaald mineraal of vitamine in je lichaam hebt.

Metingen

De bijhorende app kan je gratis downloaden en is beschikbaar voor iOS en Android. In de app kan je zoveel profielen aanmaken als je wilt, waardoor de pen door een hele familie gebruikt kan worden. Vitastiq biedt eveneens een familiepakket aan, waarbij je een extra pen krijgt. Standaard is de app in het Engels, maar dat kan je via de instellingen aanpassen. Je kan uit drie meetsjablonen kiezen. Essentiëlen bevat slechts tien meetpunten, wat overeenkomt met de accupunctuurlocaties op je vingers. Kies je voor totaalbeeld dan meet je alle 26 waardes. In dat geval duurt het meten langer en meet je eveneens aan je tenen, wangen en bovenlichaam.

De eerste keren dat je Vitastiq gebruikt, moet je wennen aan de werkwijze. Je moet de top van de pen ingedrukt houden op exact de juiste locatie, wat oefening vergt. In de app vind je gelukkig tutorialvideo’s terug die je helpen. Ook is het belangrijk om de pen en meetpunten op je lichaam lichtjes te bevochtigen. Wanneer ik dit niet deed, waren de meetwaardes opmerkelijk lager. Aangezien je voor de uitgebreide metingen je tenen en delen van je bovenlichaam moet vrijmaken, vergt het totaalbeeld iets meer werk en kan je deze metingen niet even op de trein doen. De basismeetpunten bevinden zich echter stuk voor stuk op je vingers, waardoor je deze metingen eender waar kan uitvoeren.

Rapport

Aan het einde van alle metingen krijg je een rapport te zien, waarbij de hoeveelheid van een mineraal of vitamine wordt weergegeven. Rood staat voor laag, terwijl blauw een te hoge waarde aangeeft. Wanneer je een meetwaarde aantikt, krijg je een grafiekje te zien waarin je het verloop van deze waarde kan bekijken. Door op ‘i’ te tikken, krijg je een uitleg over het mineraal te zien. Vitastiq beschrijft elk mineraal en vitamine, somt de symptomen bij een tekort op en vertelt wat de natuurlijke bronnen van dat product zijn. Op deze manier kan je de inname van een bepaald vitamine zelf verbeteren.

Over de accuraatheid van EAV wordt sterk gediscussieerd. Ik kan daardoor niet met zekerheid zeggen of de metingen van Vitastiq correct zijn. Wel viel het me op dat vitamines en mineralen die ik te kort kom voornamelijk voorkomen in producten die ik niet of zelden eet. Bovendien biedt de app erg veel leerrijke informatie over vitaminen en mineralen, ongeacht de accuraatheid van Vitastiq.