Van Duuren Media geeft 15% korting op IT-boeken bij Standaard Boekhandel

Uitgeverij Van Duuren Media geeft in samenwerking met Clickx 15 procent korting op praktische IT-boeken die onze lezers ongetwijfeld kunnen interesseren.

Word je computer de baas! Krijg 15 procent korting op een selectie van de boeken van Van Duuren Media over Windows 11, Excel en artificiële intelligentie. Een greep uit het aanbod:

  • Windows 11 voor Senioren: 29,99 euro 25,49 euro
  • AI voor Senioren: 29,99 euro 25,49 euro
  • Het Complete Boek Office 2024: 54,99 euro 46,74 euro
  • Handboek Word 2024: 34,99 euro 29,74 euro
  • Handboek Excel 2024: 39,99 euro 33,99 euro

Er zijn in totaal 21 boeken waarop je 15 procent korting kan krijgen! Bekijk het volledige overzicht. Je past de korting toe door de code 2901000542607 in te vullen bij het afrekenen op de website van Standaard Boekhandel. De actie is geldig van 28 november tot en met 31 december 2025.

