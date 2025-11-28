Van Duuren Media geeft 15% korting op IT-boeken bij Standaard Boekhandel

Uitgeverij Van Duuren Media geeft in samenwerking met Clickx 15 procent korting op praktische IT-boeken die onze lezers ongetwijfeld kunnen interesseren.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Uitgeverij Van Duuren Media geeft in samenwerking met Clickx 15 procent korting op praktische IT-boeken die onze lezers ongetwijfeld kunnen interesseren.
Word je computer de baas! Krijg 15 procent korting op een selectie van de boeken van Van Duuren Media over Windows 11, Excel en artificiële intelligentie. Een greep uit het aanbod:
Er zijn in totaal 21 boeken waarop je 15 procent korting kan krijgen! Bekijk het volledige overzicht. Je past de korting toe door de code 2901000542607 in te vullen bij het afrekenen op de website van Standaard Boekhandel. De actie is geldig van 28 november tot en met 31 december 2025.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Volg Clickx op Google Nieuws om onze nieuwste artikels in je feed te krijgen. Vergeet niet om op ‘Volgen’ te klikken.
Krijg Clickx magazine 10 keer per jaar (waarvan 2 extra dikke dubbelnummers) keurig thuisbezorgd.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Geniet van exclusieve deals in onze webshop, met verbluffende kortingsacties op hoogwaardige producten.