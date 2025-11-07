FRITZ! doekt die Wi-Fi-loze zones in je huis op

Wil je ook in bed van je favoriete serie genieten? Met de FRITZ!Mesh-apparaten heb je overal in huis stabiel internet.

Op zolder, in de kelder, op het toilet, in de tuin – echt overal willen we Wi-Fi. De meeste routers zijn echter niet sterk genoeg om elk plekje in ons huis te voorzien van stabiele draadloze internettoegang. Gelukkig is er zoiets als meshtechnologie, waarmee je wel overal in huis, en zelfs daarbuiten, Wi-Fi-bereik kunt garanderen. De FRITZ!Mesh-apparaten werken als boosters die het Wi-Fi-signaal steeds verder dragen. Deze verschillende toestellen zijn onderling verbonden, zij het via een kabel of via een draadloze verbinding, en vormen zo dus een draadloos vlechtwerk – vandaar het Engelse woord ‘mesh’. Dat betekent bovendien dat het verlies van één meshtoestel probleemloos opgevangen wordt door een van de andere. Goed om te weten: je kan de FRITZ!Mesh Sets aansluiten op eender welke modem, met aansluiting bij eender welke provider.

Krachtpatser voor grote woningen

Welke mesh-apparatuur voor jou het meest geschikt is, hangt simpelweg af van waar je woont. Aangezien het vooral in oude, grote huizen niet evident is om draadloos internet tot in elke kamer te krijgen, is voor de meesten onder ons de krachtige en flexibele FRITZ! Mesh Set 4200 de beste keuze. Deze set is verkrijgbaar in twee verschillende versies: ofwel met twee of met drie repeaters. Welke je precies nodig hebt, hangt af van het aantal kamers dat je wil bestrijken of het aantal verdiepingen dat je moet zien te overbruggen. Hoe groter je huis, hoe meer repeaters je nodig hebt om overal te geraken, natuurlijk.

Deze set kan eenvoudig worden aangesloten op om het even welke router of glasvezelmodem. Zoals gewoonlijk kun je voor deze apparatuur rekenen op een veilige gebruikersinterface en uitstekende ondersteuning, en heb je in een oogwenk gasthotspots ingesteld. De Mesh Wi-Fi Set maakt gebruik van de Wi-Fi 6-standaard, waardoor je lekker veel apparaten tegelijk kunt connecteren en de beschikbare bandbreedte mooi verspreid wordt in woningen van elke grootte. Elke repeater beschikt overigens over twee gigabit LAN-poorten om ze eventueel bekabeld te laten aansluiten op je router, waardoor de surfsnelheid uiteraard nog hoger komt te liggen.

Weerbestendig

Ben je wat kleiner behuisd, dan volstaat allicht de FRITZ!Mesh Set 1600 of de nieuwe FRITZ!Mesh Set 1700, eveneens verkrijgbaar in een 2-pack- en een 3-pack-versie, en eveneens gebaseerd op de Wi-Fi 6-standaard. De versie met twee repeaters is een interessante, budgetvriendelijke oplossing voor huizen of appartementen met maximaal vier kamers op één of maximaal twee verdiepingen. In woningen die iets groter zijn of als je ook de zolder of kelder met Wi-Fi wil uitrusten, ben je beter af met drie repeaters. Deze toestellen plug je rechtstreeks in het stopcontact, waardoor ze minder plaats in beslag nemen, en zijn erg gemakkelijk om te installeren en te configureren. Deze set is trouwens perfect geschikt als uitbreiding van een bestaand FRITZ!Box Mesh-netwerk.

Recent werd het gamma overigens ook uitgebreid met een heel apart toestel: de FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, een weerbestendige Wi-Fi-versterker, die zijn stroom gewoon via de ethernetkabel binnenkrijgt – ideaal voor in de tuin of op het terras, dus.

