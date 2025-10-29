Deze Dreame-robotstofzuigers dweilen écht grondig en zijn je aankoop waard

Nooit meer zelf poetsen

Robotstofzuigers blijven steeds beter (en slimmer) worden en eerlijk is eerlijk, het gebeurt nog maar zelden dat we zelf de stofzuiger uit de kast halen. Toch bleef één klus over: dweilen. Daar brengt Dreame nu verandering in. Met zijn nieuwste Aqua- en Matrix-series neemt de poetsrobot ook dat voor zijn rekening. De toestellen combineren krachtige zuigprestaties met innovatieve dweilsystemen die je vloer blinkend schoon achterlaten, alsof je hem met de hand hebt geboend.

En het wordt nog beter: Dreame pakt momenteel uit met kortingen tot 300 euro op drie topmodellen. Wij zetten de verschillen voor je op een rij zodat je snel weet welke robotstofzuiger het beste past bij jouw woning.

DREAME Aqua 10 Ultra Roller Complete: propere dweil na het poetsen

© Dreame – DREAME Aqua 10 Ultra Roller Complete

De DREAME Aqua 10 Ultra Roller Complete onderscheidt zich met zijn unieke AquaRoll-dweilborstel. Die schrobt voortdurend de vloer en wordt tegelijk automatisch gereinigd bij elke rotatie. Zo smeer je geen vuil (zoals een restje tomatensaus) uit over de hele kamer. Het bijgeleverde schoonmaakstation beschikt over twee compartimenten voor schoonmaakmiddel en spoelt de dweil na elke beurt met kokend heet water. Daarna wordt hij ook nog eens automatisch gedroogd, zodat bacteriën geen kans krijgen.

Heb je zowel harde vloeren als tapijt in huis? Dan komt deze Dreame goed van pas. De dweil wordt automatisch afgeschermd zodra de robot tapijt detecteert, zodat het textiel droog blijft. Met een zuigkracht van 30.000 Pa en een dubbele ontwarrende borstel wordt elk tapijt bovendien grondig gestofzuigd. Dankzij het Triple-Wheel AgiLift-systeem rijdt de robot moeiteloos over tapijten tot 3 cm hoog.

De 3D-obstakeldetectie herkent zelfs voorwerpen van amper één millimeter – ja, ook dat doorzichtige plastic zakje dat je misschien zelf niet had zien liggen. De bovenste sensor kan zich intrekken, zodat de DREAME Aqua 10 Ultra Roller Complete onder meubels tot 98 mm hoog kan rijden.

DREAME Aqua 10 Ultra Track Complete: warm water voor hardnekkige vlekken

© Dreame – DREAME Aqua 10 Ultra Track Complete

De DREAME Aqua 10 Ultra Track Complete lijkt sterk op de Roller-versie, maar gebruikt een rollende dweilborstel die continu met warm water wordt bevochtigd. Dat is ideaal tegen aangekoekte of plakkerige vlekken, zoals gemorste frisdrank. De borstel drukt stevig tegen de vloer voor een diepe reiniging en het schoonmaakstation spoelt ook hier alles na elke beurt met kokend water.

De zuigkracht van 25.000 Pa is krachtig genoeg voor kruimels en stof in tapijten, en ook hier vind je de dubbele borstel die haren en vuil moeiteloos losmaakt. De Track ontwijkt obstakels van 1 mm en reinigt zelfs onder lage meubels dankzij de intrekbare sensor.

Twijfel je tussen de Roller en de Track? Heb je vooral harde vloeren, dan is de DREAME Aqua 10 Ultra Track Complete interessant door het warme water. Heb je veel tapijt, dan is de DREAME Aqua 10 Ultra Roller Complete handiger omdat die de dweil volledig kan afschermen.

DREAME Matrix 10 Ultra: de eerste robot die zelf van dweil wisselt

© Dreame

De DREAME Matrix 10 Ultra is het vlaggenschip van het merk, en met reden. Dit is de eerste robotstofzuiger ter wereld die automatisch van dweil kan wisselen. In het slimme Multi-Mop-dock zitten drie soorten roterende dweilpads: de Omni-Scrub-dweil voor woonkamers of oneffen vloeren, de nylon dweil voor intensief schrobben (zoals in keukens) en de sponsdweil voor badkamers of vochtige vloeren.

Elk type dweil heeft zijn eigen reservoir met schoonmaakmiddel. De robot kiest via de app automatisch de juiste combinatie voor elke ruimte en wisselt zelfs midden in een schoonmaakbeurt van dweil indien nodig. Na afloop wordt elke pad gespoeld met kokend heet water. Ook de rest van de technische specificaties mag gezien worden: 30.000 Pa zuigkracht, dubbele ontwarrende borstel, uittrekbare zijborstels voor hoekjes en randen, en natuurlijk slimme navigatie met nauwkeurige obstakeldetectie. Wie verschillende vloertypes in huis heeft, vindt in de Matrix10 Ultra een veelzijdige en bijzonder autonome huishoudhulp.

