Een nieuw soort pc komt eraan

Dit artikel werd geschreven door Koen Van Beneden, Managing Director, HP Benelux.

On-device AI zal prestaties verbeteren, personalisatie versterken en privacy helpen beschermen

We zijn een nieuw tijdperk binnengestapt. Tot voor kort werkte AI grotendeels op de achtergrond – het automatiseren van processen en het verbeteren van prestaties. Maar de ongekende toepassing van generative AI betekent een explosieve verandering in de manier waarop mensen omgaan met technologie, via taal en communicatie. Dit is niet zomaar een seismische golf, maar een tektonische verschuiving die onze manier van leven en werken voor altijd zal veranderen.

Een onderzoek naar het economische potentieel van generative AI schatte dat de technologie, als het volledig wordt benut, de wereldeconomie jaarlijks met meer dan 4 biljoen dollar zou kunnen vergroten en de Britse economie in het komende decennium met 31 miljard pond aan BBP. Dit alles bovenop de extra $11 biljoen die niet-generative AI en andere vormen van automatisering naar verwachting wereldwijd zullen bijdragen. Deze ongelooflijke schaal en potentiële impact van AI maakt internationale samenwerking noodzakelijk, vooral op het gebied van regelgeving.

Voorzichtigheid is dus op zijn plaats, maar enthousiasme evenzeer – want met grote veranderingen komen ook grote kansen.

Een nieuw tijdperk voor de pc

De meeste mensen hebben tot nu toe kennisgemaakt met generative AI via webbrowsers en de cloud, wat gepaard gaat met alle uitdagingen op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid en privacy die komen kijken bij platforms die alleen online zijn, open toegang bieden en eigendom zijn van bedrijven. Zet generative AI echter op de pc en gebruikers krijgen alle voordelen, zonder de nadelen.

Daarom zal AI de rol van de personal computer net zo drastisch en ingrijpend veranderen als het internet dat deed – het herdefiniëren van wat een pc is en doet – omdat de AI-pc meer mensen in staat zal stellen om makers van technologie te worden, in plaats van alleen maar gebruikers ervan.

Om dit te bereiken, werken we nauw samen met partners en herontwerpen we de pc-architectuur voor een AI-gebaseerde wereld, die mensen al dit jaar zullen ervaren op de nieuwe modellen. We maken gebruik van onze sterke punten op het gebied van engineering om krachtige nieuwe machines te maken die geoptimaliseerd zijn voor het uitvoeren van lokale AI-modellen – die nog steeds gebruik kunnen maken van de hybride cloud en lokale gegevensverwerking om offline te werken. Lokale afstemming en gegevensverwerking betekent ook minder latentie en mogelijkheden voor betere gegevensprivacy en -beveiliging, verbeterde energie-efficiëntie en lagere toegangskosten.

Het belangrijkste is dat beveiliging en privacy op bedrijfsniveau gepersonaliseerde generative AI-oplossingen mogelijk maken, waardoor je pc een intelligente persoonlijke partner wordt. Een die je kunt vertrouwen om je informatie veilig te houden, terwijl hij taken voor je uitvoert, omdat on-device AI toegang heeft tot dezelfde specifieke e-mails, presentaties, rapporten en spreadsheets als jij.

Ondertussen zal het werk om AI te gebruiken voor het verbeteren van de prestaties en functionaliteit van pc’s blijven versnellen. Poly HP oplossingen, bijvoorbeeld, zijn toonaangevend in de industrie door de integratie van machine learning technologie om de hybride werkervaring te verbeteren, inclusief alles van ruisonderdrukking en stemverbetering tot AI-gestuurde camera’s die automatisch de compositie, focus en belichting optimaliseren voor betere videogesprekken.

Vooruitstrevende AI maakt eindpointbeveiliging steeds belangrijker

AI-pc’s zullen meer privacy en gegevensbeveiliging opleveren doordat AI-toepassingen de risico’s kunnen beperken die verbonden zijn aan het verplaatsen van gegevens naar de cloud. Maar omdat AI op apparaten zal worden getraind met gevoelige gebruikersdata, zullen endpoints een groter en waardevoller doelwit worden voor bedreigingsactoren. Het wordt daarom nog belangrijker dat organisaties investeren in geavanceerde endpointbeveiliging.

De isolatietechnologie van HP Wolf Security biedt bijvoorbeeld unieke bescherming tegen zero-day exploits en AI-gebaseerde social engineering-aanvallen door risicovolle activiteiten in te sluiten en applicaties met gevoelige data te omsluiten, waardoor virtuele machines worden gecreëerd die zijn geïsoleerd van het pc-besturingssysteem.

Een nieuw tijdperk voor menselijke creativiteit

Nieuw onderzoek toont nu al de positieve effecten aan van AI op de productiviteit en kwaliteit van kenniswerkers, in een scala aan taken die deel uitmaken van het dagelijkse werk van mensen, van creativiteit en analytisch denken tot schrijfvaardigheid en overtuigingskracht. Het gebruik van ChatGPT-4 heeft de prestaties aanzienlijk verbeterd: de snelheid steeg met meer dan 25%, de menselijke prestaties met meer dan 40% en de voltooiing van taken met meer dan 12%.

Stel je nu de mogelijke gebruikssituaties voor waarin je pc de interne bedrijfsgegevens en gepersonaliseerde werkgegevens integreert en tegelijkertijd helpt om snel grote hoeveelheden openbare informatie te analyseren, om het beste en meest relevante van beide te combineren. Of je nu op zoek bent naar klantinzichten, financiële beoordelingen uitvoert of een presentatie maakt – alles kan sneller, uitgebreider en vertrouwelijker, met de kracht van lokale AI en efficiënte real-time levering.

Net zoals AI wordt gebruikt om hardwareprestaties te verbeteren, ontwikkelen toonaangevende softwareleveranciers hun applicaties om ook gebruik te maken van lokale AI-verwerkingsmogelijkheden. Of je nu Adobe Premiere Pro gebruikt voor grafische toepassingen, Audacity voor audiobewerking, Microsoft Teams en Zoom voor samenwerking of de Microsoft Office suite voor productiviteit – ze kunnen allemaal sneller werken en meer persoonlijke ondersteuning bieden dankzij lokale onderlinge afstemming.

Een groot deel van de jonge creatieven in het Verenigd Koninkrijk zegt dat ze AI omarmen om te helpen bij de creatieve processen die komen kijken bij het maken van muziek. Dankzij spraakgestuurde AI in natuurlijke taal in combinatie met ‘low-code’ ontwikkelplatforms kan iedereen die dat wil apps ontwikkelen met een minimum aan handmatige codering en zijn ideeën omzetten in nieuwe werkoplossingen voor zijn organisatie of voor zichzelf. Je kunt een kunstenaar zijn met weinig tot geen computerachtergrond, maar deze nieuwe interface en lokale, enterprise-AI zullen je in staat stellen om met je computer te praten en een algoritme of webtool te bouwen en deze vervolgens te verspreiden als een service.

We voorzien ook nieuwe rollen en mogelijkheden voor data scientists en AI-ontwikkelaars, en een enorme vraag naar Machine Learning as a Service (MLaaS) – omdat elk bedrijf uiteindelijk zijn eigen persoonlijke en op maat gemaakt generatief AI-model zal hebben dat werknemers veilig kunnen gebruiken. Pc’s blijven het primaire toegangspunt en de toegangspoort voor deze onvoorstelbare nieuwe technologie.

Werknemers, ontwikkelaars en wetenschappers zullen speciale AI-workstations en gedeelde samenwerkingsplatforms nodig hebben zodat ze kunnen samenwerken in lokale en cloudomgevingen. Dat is precies wat we aan het bouwen zijn in samenwerking met NVIDIA en via ons nieuwe Z by HP productportfolio en data science platform voor AI-toepassingen en workflows.

De motor van bedrijfstransformatie

We zijn nog nooit zo enthousiast geweest over de toekomst van de personal computer als nu – en de kracht van AI om de computer zoals we die kennen opnieuw uit te vinden. En natuurlijk gebruiken we deze technologie in ons eigen werk, waarbij we het nieuwste ontwikkelingen op het gebied van generative AI en machine learning gebruiken om HP’s eigen voortdurende digitale transformatie te stimuleren.

Om in dit nieuwe tijdperk het potentieel van AI te benutten om de manier waarop we werken en leven te optimaliseren, moeten organisaties zoals HP zich richten op het inzetten van deze nieuwe oplossingen om de ervaringen van klanten en werknemers voortdurend te verbeteren.

Met de juiste ethische en strategische aanpak is dit een revolutie waar iedereen van kan profiteren.

