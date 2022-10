Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Met al bijna 2 miljard websites wordt het internet steeds drukker en onoverzichtelijker. Zelfs voor ervaren internetters is het soms lastig om overzicht te behouden. Portalen zoals Yahoo.com boden in het verleden houvast met overzichtelijke lijstjes van bekende websites. Vervolgens werden personaliseerbare startpagina’s populair, zoals iGoogle en Netvibes. Tegenwoordig hebben browsers zoals Opera en Chrome een ingebouwde startpagina met een aantal thumbnails van veelbezochte pagina’s, maar ook deze methode kent zijn beperkingen. De bladwijzerbalk in je browser zelf is ook niet ideaal; met ongeveer 14 snelkoppelingen is de favorietenbalk al snel vol.

Persoonlijke startpagina & web portaal

Kadaza, een gratis webapplicatie, wil daar verbetering in brengen met een kleurrijk en praktisch alternatief. Via logo’s in een kleurige blokkendoos geeft deze visuele startpagina direct toegang tot de populairste en bekendste websites per onderwerp, zoals voor nieuws, sport en winkelen. Daarnaast kunnen gebruikers hun favoriete websites zelf toevoegen op de homepage. De site combineert op die manier de kracht van een persoonlijke startpagina met het gemak van de klassieke webportal. Bovendien is er een handige zoekbalk waarmee je snel kunt zoeken met de meest gebruikte zoekmachines.

Eenvoud is bij Kadaza het sleutelwoord. Als je Kadaza.be bezoekt, zie je een dashboard vol blokjes met links naar de populairste sites van België. Deze blokjes zijn aan te passen aan je eigen wensen. Je kunt ze ook verslepen naar een andere positie. Zo maak je eenvoudig en snel een persoonlijke startpagina met een overzicht van je favoriete websites. Onder het visuele overzicht staat een lijst van rubrieken, zoals nieuws, winkelen en social media. In deze rubrieken staan de beste en meest bekende websites per onderwerp verzameld. Wanneer je op de site linksboven op ‘Alle Categorieën’ klikt, dan krijg je een langere lijst met honderden thema’s op alfabet. Dat maakt Kadaza een fijn hulpmiddel voor internetters die houden van eenvoud en overzicht.

Mooie achtergronden

Daarnaast heeft Kadaza een uitgebreide galerij met leuke achtergrondafbeeldingen om de homepage nog persoonlijker te maken. Je kunt uit tientallen afbeeldingen kiezen die staan gesorteerd per thema, zoals natuur, steden en dieren. Je kunt met één druk op de knop een andere achtergrond selecteren.

Over Kadaza

De eerste versie van Kadaza werd in 2008 geïntroduceerd. Uit onderzoek kwam naar voren dat van alle websites op het internet slechts een fractie intensief werd gebruikt. Daarmee was het idee voor Kadaza geboren: een overzicht van uitsluitend de meest gebruikte websites, duidelijk en simpel ingedeeld per onderwerp. Vanwege de eenvoud starten inmiddels vele internetters met hun persoonlijke startpagina van Kadaza.

Kadaza instellen als startpagina

Kadaza is gratis te gebruiken en ontworpen om in te stellen als startpagina in je browser. Ga naar www.kadaza.be of download de mobiele app in de Google Play Store. Op www.kadaza.be/instellen staan eenvoudige instructies voor het instellen van Kadaza als startpagina.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.