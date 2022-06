Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

We hebben allemaal honderden foto’s op onze smartphones staan, maar hoe vaak kijk je ernaar en geniet je opnieuw van de momenten die je hebt vastgelegd? Breng ze tot leven!

Zo maak je wanddecoratie met de Pixum-app

Een foto komt pas helemaal tot zijn recht wanneer hij ook bekeken wordt door jou, je vrienden en familieleden. Een leuk beeld kan een conversatiestarter zijn voor jong en oud en laat je fantastische ervaringen herbeleven. Foto’s afdrukken of laten omvormen tot wanddecoratie hoeft ook geen vermoeiend proces te zijn. Heb je een smartphone, dan kan je de Pixum-app downloaden, je foto uploaden, het gewenste materiaal kiezen en enkele dagen later kan je al genieten van de wanddecoratie. Om het nog eenvoudiger te maken, doorlopen we hieronder de verschillende stappen. Geen smartphone? Het proces verloopt gelijkaardig via Pixum.be.

Download de app

De app van Pixum is te downloaden voor toestellen die draaien op Android en iOS, door naar Pixum te zoeken in de app store van je toestel. Dit duurt slechts enkele seconden, want de app is slecht 100MB groot. Daarna kan je ze meteen beginnen gebruiken. Start je de app voor de eerste keer, dan geeft Pixum je alvast enkele handige tips en krijg je een overzicht van de mogelijkheden te zien.

De Pixum-app is snel en eenvoudig.

Soorten wanddecoratie

Pixum biedt heel wat verschillende soorten wanddecoratie aan, waardoor je ongetwijfeld iets naar jouw smaak zal vinden. Een klassieker is de fotoposter, een budgetvriendelijke manier om je muren aan te kleden of gewoon leuk wanneer je zelf iets organiseert. Heb je liever een schilderij aan de muur? Kies dan voor een canvas. Wie veel foto’s heeft en niet kan kiezen, kan opteren voor de Pixum Squares, kleine vierkantjes die je in een vorm naar keuze tegen je muur kan hangen. Ze worden geleverd met handige bevestigingselementen, zodat je ze ook makkelijk onderling kan wisselen. Heb je liever een uniek materiaal, dan kan je opteren voor kwalitatieve afdrukken op acrylglas, hout, aluminium, … of je gaat voor de premium gallery print voor een museumwaardige presentatie. Maak je keuze en tik op ‘Verder’.

Welk materiaal kies jij?

Foto’s kiezen

Weet je welk materiaal je wil, dan kan je foto’s gaan toevoegen. Je kan deze rechtstreeks van je smartphone uploaden, of uit cloudopslagdiensten zoals Google Foto’s, Dropbox en OneDrive. Je kan ze ook van Facebook of Instagram halen, al ligt de resolutie daarvan vaak lager en is het best te vermijden waar mogelijk. Na het maken van je selectie, kan je kiezen tussen varianten zoals staand, liggend en vierkant. Je kiest meteen ook de afmetingen. Eén foto kan voldoende zijn, maar je kan ook opteren voor een verzameling van twee, drie of vier foto’s, of een collage van minimum 10 beelden.

Foto’s kiezen is moeilijk.

Afwachten en genieten

Ben je klaar, tik dan door naar het winkelwagentje, zodat je je bestelling kan afronden. Voeg zeker de kortingscode WANDDECO-CLICKX22 toe, zodat je een leuke korting krijgt op je bestelling. Als je nog meer prints wil maken of een van de andere producten van Pixum wil toevoegen, zoals fotoboeken, kalenders of mokken, dan kan dat ook. Indien niet, ga dan door naar de kassa en doorloop het betaalproces. Vervolgens is het enkel nog wachten op je bestelling.

Het eindresultaat is genieten!