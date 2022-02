Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vorig jaar introduceerde MSI de Summit line-up, bestaande uit high-end-laptops voor de professionele gebruiker en even hoogwaardige zakelijke monitoren. Een toonbeeld daarvan is de Summit MS321UP, een professionele monitor met een adembenemend 4K-display en een ingebouwde Productivity Intelligence-processor die je workflow vereenvoudigt.

MSI Productivity Intelligence

Deze slimme processor van MSI met bijbehorende software biedt je heel wat voordelen in het dagelijks gebruik. Zo zorgt P.I. ervoor dat het signaal tussen de processor en lcd-display consistent wordt doorgegeven voor de ultieme beeldervaring. Die hoogwaardige verbinding zorgt er ook voor dat kleurinstellingen aan boord van de monitor opgeslagen worden, zodat ze op verschillende apparaten op dezelfde manier weergegeven worden. Dat wordt vergemakkelijkt door het handige KVM Switch-ontwerp, dat je één toetsenbord, muis en monitor laat gebruiken voor de bediening van meerdere toestellen.

De Summit MS321 is ook voorzien van een microfoon met intelligente ruisonderdrukking, die helpt bij het filteren van ongewenst achtergrondgeluid tijdens videoconferenties. Dit verbetert de kwaliteit en efficiëntie van je communicatie. Andere handige functies zijn de slimme helderheid, die in elke omgeving zorgt voor een comfortabele kijkervaring. De intuïtieve Screen Assistance helpt je bij het omzetten van digitale content naar echte producten, waaronder visitekaartjes, A4-pagina’s en veel meer.

Realistische kleurweergave

Het prachtige, 32 inch grote 4K IPS-beeldscherm van de MSI MS321UP laat je genieten van realistische tinten, bijzonder accurate kleuren en sterk contrast. Daardoor is de beeldkwaliteit van het allerhoogste niveau en uitermate geschikt voor werk én entertainment. Om vermoeidheid van de ogen te voorkomen heeft de MS321UP moderne anti-flicker-technologie aan boord en wordt blauw licht actief verminderd. Dat zorgt ook tijdens de langste werkdagen of bij een creatief project thuis voor een aangename ervaring, ongeacht het aantal werkuren.

De monitor voldoet aan de hoge kleurstandaarden die professionals stellen en dekt 136 procent van het sRGB- en 95 procent van het DCI P3-kleurengamma, goed voor waarheidsgetrouwe weergave van elk creatief werk. Bovendien zorgt DisplayHDR 600 voor een groter contrast tussen de donkerste en lichtste gebieden van de monitor, voor de ultieme entertainmentervaring.

Ongeziene connectiviteit

Ook op het vlak van connectiviteit stelt de MSI MS321UP niet teleur. De monitor is uitgerust met een USB-C-poort die snel verbonden is met een laptop of makkelijk je telefoon oplaadt. Zo kan je beide schermen gebruiken om comfortabeler en efficiënter te werken. Achteraan vind je bovendien een combinatie van HDMI 2.0- en DisplayPort 1.2-poorten voor nog meer mogelijkheden, terwijl er aan de zijkant een SD-kaartslot is voorzien om snel je geproduceerde foto- of videocontent over te zetten.

De Summit MS321UP zorgt ten slotte voor een comfortabele werk- en kijkpositie, zelfs wanneer je je creatie deelt met anderen. De monitor kan gekanteld en gedraaid worden en is in hoogte verstelbaar, van nul tot honderd millimeter. Een speciale monitorkap is makkelijk te monteren dankzij magnetische bevestigingen en helpt reflecties en andere afleidingen tegen te gaan.

Meer weten over de MSI Summit MS321UP?

MSI zorgt ervoor dat professionals én efficiënte thuiswerkers voorzien zijn van alle tools die zij nodig hebben om hun productiviteit te maximaliseren. De MSI Summit MS321UP is een premium 4K-monitor voorzien van slimme technologieën en de best mogelijke kleurweergave. De monitor verschijnt in het vierde kwartaal van 2021.

Wil je meer weten? Ontdek dan de Business & Productivity line-up op MSI.com.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.