Met een tablethouder neem je de iPad gemakkelijk mee in de auto en hoef je je handen niet te gebruiken. Ideaal voor een lange autorit met kinderen, maar ook als je muziek wilt luisteren via je tablet of die gebruikt voor de navigatie. Er zijn diverse soorten tablethouders op de markt voor vrijwel alle formaten.

Entertainment voor onderweg

Een tablethouder zorgt ervoor dat de kinderen of andere passagiers onderweg een filmpje of serie kunnen kijken of zelfs een Clickx-nummer kunnen lezen. Het mooie van de houder is dat die makkelijk te bevestigen en te verwijderen is, waardoor je hem ook kan gebruiken als je gebruikmaakt van private lease. Zo zijn er modellen met een sterk aluminium frame dat kan worden verlengd, zodat de houder zich in het midden tussen de voorstoelen bevindt. Alle passagiers op de achterbank kunnen zo op hetzelfde moment van een film genieten. Vaak is het draagframe van een tablethouder volledig instelbaar en kan het roteren tussen een staande en liggende positie. Ook zijn er tablethouders die gemakkelijk te bevestigen zijn aan de hoofdsteun met een klikgesp.

iPad aansluiten op autoradio

Radioluisteren doe jij gewoon via jouw iPad of iPhone. Bepaalde automodellen bieden ondersteuning aan CarPlay. Met CarPlay kun je je iPhone of iPad makkelijk bedienen via het ingebouwde beeldscherm van de auto, zodat je hem op een veiligere manier kan gebruiken. Als jouw auto CarPlay ondersteunt via een USB-poort, hoef je de iPad alleen maar zo aan te sluiten op de radio. In het geval van draadloze CarPlay-ondersteuning kan je de de stembedieningsknop op het stuur ingedrukt houden ter configuratie van CarPlay. Of zet de auto in de Bluetooth-koppelingsmodus en zoek binnen de instellingen van je iPad naar ‘CarPlay’ > ‘Beschikbare auto’s’ en selecteer jouw auto. Wanneer je je iPad voorin de auto gebruikt, heb je een ander type tablethouder nodig dan wanneer je deze gebruikt voor entertainment op de achterbank.

Tablethouder voor veilige navigatie

Ten slotte vinden veel mensen het prettig om hun iPad te gebruiken om te navigeren. Het scherm is wat groter dan dat van de telefoon, wat prettig is. Met een tablethouder kan je je iPad in navigatiefunctie op het dashboard plaatsen. Je kan er als je een passagier hebt ook voor kiezen om de tablet vast te laten houden, maar in dit geval kan je vaak zelf het scherm niet goed zien. Dit is wel belangrijk als je overzicht wil hebben op hoe de wegen lopen. Er zijn verschillende typen tablethouders die je voorin de auto gebruikt. Die bevestig je bijvoorbeeld met een zuignap aan het raam of aan het ventilatierooster. Met deze navigatieapps kom je veilig en snel aan op de plek van bestemming.