Van 10:00 tot 18:00 ben je welkom in Brussels Expo, waar je de nieuwste foto- en videografie gear én accessoires van meer dan 200 merken kan bewonderen. Ook Kamera Express is dit jaar te vinden op deze Belgische beurs.

Over de Photo Days

Op deze beurs voor beeldmakers maak je kennis met de grootste merken op het gebied van foto- en videografie. Ook probeer je de nieuwste gear uit en ontdek je welke apparatuur het beste bij jouw stijl en werkwijze past. Meedoen met verschillende workshops en demonstraties, het werk van andere beeldmakers bewonderen en het bijwonen van inspirerende lezingen van bekende fotografen; het kan allemaal. Kortom, dit wil je niet missen!

Kamera Express op de Photo Days

Ook foto- en videospecialist Kamera Express staat dit jaar op de Photo Days om je een onvergetelijke beleving te bieden. We helpen je met je foto- en video gear en bieden we je exclusieve beursaanbiedingen. Kom langs bij onze pop-up store voor advies, verkoop of een gezellig praatje. Hier lees je meer over ons aanbod op de Photo Days.

Korting. Speciaal voor jou!

Kamera Express biedt haar beeldmakers 2 euro korting op de toegangsprijs van de Photo Days. Koop je tickets online via www.photodays.be en gebruik de onderstaande code. Je korting wordt dan meteen verrekend. Let op: de korting is alleen geldig wanneer je je tickets online aanschaft.

Kortingscode: PhDKEc21

Over Kamera Express

Kamera Express is al meer dan 20 jaar dé foto- en videospecialist. Het bedrijf wil er op alle punten zijn voor haar beeldmakers en ze alleen het allerbeste bieden. Of het nu gaat om inspiratie, educatie, de scherpste prijzen of het grootste assortiment. Dat doen ze zowel online als in hun winkels. Onlangs nam Kamera Express de Retailer of the Year Awards 2020-2021 in ontvangst in de categorie ‘Beste Winkelketen’.