Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Dankzij een goede fietsnavigatie vind je altijd de weg naar je bestemming en ontdek je bovendien ook nog eens nieuwe routes. Je legt een broodkruimelspoor om je weg terug te vinden en je koppelt het navigatiesysteem aan platformen als Strava om je sportieve doelstellingen bij te houden. Een goede fietsnavigatie heeft met andere woorden veel voordelen te bieden, maar het is wel belangrijk dat je er de juiste uitkiest. We leggen uit waarop je moet letten.

Type fietser

Er bestaan verschillende soorten fietsers die allen hun eigen behoeften en verwachtingen hebben. Er is bijvoorbeeld de wielerliefhebber die sterk focust op sportieve prestaties. Voor de wielerliefhebber is het belangrijk dat de fietsnavigatie met externe sensoren te koppelen is, zoals een snelheidssensor, een cadanssensor en een hartslagsensor. Eveneens is een koppeling met Strava aan te raden. Zo kan je jouw sportieve prestaties vergelijken met die van anderen. Wie weet word je wel de Strava Queen van de Muur van Geraardsbergen! Voor een mountainbiker zijn er wellicht ook sportieve eisen, maar is het daarnaast cruciaal dat ook onverharde paden worden getoond en dat de fietsnavigatie waterdicht is.

Voor een recreatieve fietser liggen de eisen natuurlijk elders en zijn bovenstaande zaken minder van tel. Het is dan vooral belangrijk dat de fietsnavigatie je aan de hand van duidelijke instructies van en naar je bestemming brengt. Een pluspunt is een fietsnavigatiesysteem waarop interessante en nuttige plaatsen worden weergegeven (POI’s), zoals toeristische bezienswaardigheden en openbare toiletten. Ook de verrassingsfunctie of de Surprise Me-functie is een leuke toevoeging. Op basis van de gewenste af te leggen afstand stelt het fietsnavigatiesysteem dan zelf een route voor. Zo ontdek je nieuwe routes en houd je het fietsen leuk. Garmin, onder andere te vinden in het overzicht met de fietsnavigatie van Bikester.be, biedt deze functie bijvoorbeeld aan.

Schermgrootte

Een groter scherm heeft zowel voor- als nadelen en je zal zelf de nodige afwegingen moeten maken. Enerzijds zorgt een groter scherm voor extra luchtweerstand tijdens het fietsen. Voor de recreatieve fietser is dit niet zo belangrijk, maar wielerliefhebbers zullen daarom steevast kiezen voor een schermdiagonaal van minder dan drie inch. Een groter scherm zorgt er anderzijds voor dat je alles makkelijker kan aflezen, maar is wel iets minder gemakkelijk om mee te nemen en zal niet zomaar in je broekzak passen.

Kaartdekking

Wellicht zal je het fietsnavigatiesysteem niet alleen binnen de Belgische grenzen gebruiken. Het goede nieuws is dat alle fietsnavigatiesystemen buitenlandse kaarten hebben. Zo kan je bijvoorbeeld ook in Nederland fietsen of kan je je fiets meenemen op reis naar Spanje. Bij de meeste modellen gaat het om een Europese dekking, maar er zijn ook modellen met een werelddekking. Wij raden aan om minstens te kiezen voor een model waarop je extra kaartmateriaal kunt plaatsen. Houd er rekening mee dat je vaak moet bijbetalen voor aanvullend kaartmateriaal.

Invoermethode

Het is altijd leuk als je vooraf je fietstocht kan plannen, maar het is dan ook belangrijk dat je het een en ander efficiënt kan ingeven in je fietsnavigatiesysteem. Er zijn verschillende manieren waarop je een route kan ingeven. Je kan bijvoorbeeld een GPX-bestand van het internet downloaden en dit naar je fietsnavigatiesysteem doorsturen. Soms kan je ook zelf een route maken via een app. Daarnaast kan je meestal wel de gewenste bestemming ingeven in je navigatiesysteem en kan je eventueel ook aangeven via welke knooppunten je wil fietsen. Niet alle fietsnavigatiesystemen ondersteunen al deze invoermethodes. Ga vooraf na welke invoermethodes jij wenselijk vindt.

Dit artikel is geschreven door één van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.