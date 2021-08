Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De tijd dat je enkel bedraad printopdrachten naar de printer kon sturen, ligt nu al even achter ons. Draadloos en via het wifinetwerk printen, is intussen de regel. Daarnaast is het ook steeds eenvoudiger om plaatsonafhankelijk te printen en te scannen. Denk daarbij aan printen in de cloud of aan draagbare printers die gewoon in je rugzak passen. Tenslotte kan je ook printopdrachten naar een online copycenter versturen. We leggen het een en ander voor je uit en geven aan wat het je kost.

Draagbare printers en scanners

Voor wie vaak onderweg is en ook flexibel wil kunnen printen, is een mobiele printer onmisbaar. Om mobiel te printen in A4-formaat kan je bijvoorbeeld een printer kopen uit de PocketJet-reeks. Het gaat om mobiele printers die tot acht pagina’s per minuut kunnen printen. Ze printen thermisch, dus het gebruik van inkt of toners is niet nodig. Bovendien zijn de printers oplaadbaar en kunnen ze zelfs via de autolader worden gevoed. Het gaat wel om vrij prijzige oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de thermische A4-printer PJ-773 die bekroond werd met de iF product Design Award. Deze mobiele printer kost zo’n 700 euro. Het is net door dit prijskaartje dat deze printers vooral door professionals worden gebruikt, zoals verzekeringsmakelaars en zorgmedewerkers. Gelijkaardige printers bestaan ook voor kleinere formaten als A6 of A7.

Naast draagbare printers behoren ook draagbare scanners tot de mogelijkheden. Bij dergelijke draagbare scanners is het scanoppervlak beperkt en wordt het document beetje per beetje gescand terwijl het over het scanoppervlak beweegt. Deze oplossingen zijn heel betaalbaar. Neem bijvoorbeeld de recto-versoscanner Brother DS-740D voor A4-documenten. Deze scanner is al verkrijgbaar voor zo’n 185 euro. Een (gratis) alternatief hiervoor zijn apps als CamScanner en Droid Scan Lite, waarbij je gewoon de camera van je smartphone of tablet gebruikt.

Printen in de cloud

De nieuwste generatie printers maakt het mogelijk om printopdrachten vanop een afstand door te sturen. Hierbij zijn de drivers online in plaats van lokaal opgeslagen. Dankzij dergelijke printoplossingen kan je waar je ook bent, printen. Jarenlang was Google Cloud Print het bekendste voorbeeld, maar intussen heeft Google de stekker uit deze dienst getrokken. Er zijn gelukkig nog heel wat alternatieven, zoals PaperCut Mobility Print, ezeep en PrintNode.

Het belang van externe apps is afgenomen. Veel printerfabrikanten staan je namelijk toe om printopdrachten per mail door te sturen of bieden een eigen app aan om via de cloud af te printen. Sommige printers zijn ook compatibel met bestaande cloudoplossingen. Zo kan je bijvoorbeeld rechtstreeks vanaf je OneDrive-account documenten afprinten op je Brother-printer of kan je het gebruiken om documenten te scannen naar je Dropbox-account. Dergelijke oplossingen zijn in principe gratis, maar bij zowel Microsoft OneDrive als Dropbox is de gratis opslagruimte beperkt. Om van alle mogelijkheden te genieten, krijg je alsnog met betalende abonnementen te maken. Dropbox Plus kost bijvoorbeeld 9,99 euro per maand voor 2 TB opslagruimte. Het abonnement OneDrive Standalone 100GB kost dan weer 2 euro per maand.

Printen in een online copycenter

Ten slotte zijn er ook online copycenters die je volledig ontzorgen. Hierbij verzend je de documenten via een app, het internet of per mail en worden ze in een copycenter afgedrukt. Vervolgens gaan ze via de post jouw richting uit. Meestal moet je het document in pdf-formaat doorsturen en vaak kan je ook kiezen tussen verschillende papiersoorten en -diktes. Onder andere door de verzendkosten lopen de prijzen snel op, waardoor het enkel voor grotere printopdrachten enigszins interessant is. Bovendien moet je nog steeds op je documenten wachten. Vaak krijg je ze pas ten vroegste een dag later in de bus. Bij Print123 betaal je zo’n 9 euro voor honderd pagina’s en 52 euro voor duizend pagina’s. Een eigen printer is nog steeds veel voordeliger.