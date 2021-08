Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De printermarkt is niet meteen duurzaam te noemen. Nog te vaak wordt er gebruikgemaakt van wegwerpcartridges en veelal is de inkt gemaakt op basis van petroleum. Toch zet men steeds meer stappen om de printmarkt te verduurzamen. Het navullen en recycleren van cartridges is hier een voorbeeld van. Als consument blijft het wel belangrijk om goed na te denken over je printerkeuze. Bovendien is het nog steeds aan te raden om een inktbesparend lettertype te gebruiken.

Kenmerken van een ecologische printer

Een ecologische printer moet energiezuinig zijn. Daarnaast mag hij niet te veel inkt verbruiken en moet hij een lange levensduur hebben. Bovendien is het aan te raden om te kiezen voor een printer die dubbelzijdig kan printen. Dit scheelt namelijk heel wat (chloorvrij gebleekt) papier. Qua duurzaamheid is het verder altijd aan te raden om te kiezen voor de energiezuinige Chromebook. Indien je zo’n Chromebook hebt, moet je wel een Google Cloudprinter hebben. Uiteraard hoef je hiervoor geen nieuwe laptop te kopen, want daarmee onderschrijf je enkel maar de wegwerpeconomie. Wat volgens ons dan weer geen must is, is scannen. Wellicht heb je al een Fairphone met een goede camera. Hiermee kan je de documenten net zo goed fotograferen in plaats van ze te scannen.

Laserprinter of toch maar inkjet?

Het is moeilijk om te zeggen welke van de twee nu het meest duurzaam is. Het probleem met inkjetcartridges is dat ze gemaakt zijn van plastic, vaak een chip hebben en dat er in de inkt allerlei chemicaliën zitten. Ook kunnen de koppen uitdrogen, waardoor je ze sneller moet vervangen. Bij laserprinters heb je dit niet, maar de fuser werkt echter op zo’n 180 °C. Om die op te warmen is er vrij veel energie nodig. Als je vaak print, blijft de printer op temperatuur en is dit niet zo’n groot probleem.

Als je maar af en toe en telkens in kleine hoeveelheden print, moet de laserprinter voortdurend opwarmen en verbruik je onnodig veel energie. Dan kan je eigenlijk ook gewoon goed gevulde inktpatronen op basis van bio-inkt kopen, ware het niet dat deze inktpatronen in ons land vrijwel niet te verkrijgen zijn. Dergelijke inktpatronen gebruiken inkt op basis van plantaardige olie in de plaats van inkt op basis van petroleum. Petroleum is namelijk heel slecht voor het milieu. Inkt op basis van plantaardige olie als sojaolie is in onder meer de Verenigde Staten vlot te verkrijgen, maar bij ons beperkt het aanbod zich tot de professionele markt. Hopelijk komt daar snel verandering in.

Duurzame inktpatronen en cartridges

Hoewel bio-inkt voor consumenten nog geen optie is, kan je toch het een en ander doen om je ecologische voetafdruk te beperken. Zo heeft Pelikan bijvoorbeeld biobased tonercartridges op de markt gebracht. Deze toners zijn gemaakt op basis van 48 procent organisch materiaal. Daarnaast kan je gebruikte cartridges recycleren. Dergelijke cartridges behoren namelijk tot elektro-afval, want ze bevatten een chip. Recupel recycleert meer dan 90 procent van de cartridges tot herbruikbare grondstoffen. Uiteraard kan je de afvalstroom ook beperken door te kiezen voor een printer met navulbare inkt, zoals de Canon MegaTank-printers. Ook Ethical Consumer heeft in het Ethical Consumer Magazine (issue 191) al aangegeven dat hervulbare cartridges de toekomst zijn.

