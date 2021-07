Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Op een bepaald moment ben je op die leeftijd waar al je vrienden hun eigen stulpje intrekken. De inspiratie voor een leuk housewarming cadeau is dus al snel op. Hier zijn 5 tips waar je gegarandeerd mee scoort.

Toverstof afstandsbediening

Zoek je een leuk tech gadget voor iemand die helemaal gek is van Harry Potter? Of misschien is jouw vriendin de grootste Gandalf-fan. Geef dan een toverstaf cadeau waarmee je jouw televisie kan bedienen. Je dient enkel even de toverstaf in te stellen via infrarood (IR) en vervolgens zet je jouw televisie luider of verander je van kanaal via een sierlijke beweging met de toverstaf. De toverstaf kan 10 commando’s leren en werkt op 2 AAA-batterijen (inbegrepen). Extra leuk is dat het cadeau wordt geleverd in een mooie geschenkverpakking.

LED Word Clock

Om de tijd te weten te komen kan je simpelweg je smartphone nemen, maar dat is ook maar weinig origineel. De LED Word Clock geeft de tijd aan door woorden te laten oplichten. In plaats van “01:05” lees je dus de woorden “It’s five minutes past one”. Origineel! Bovendien is het ook praktisch, want door de klok te lezen word je steeds beter in de Engelste taal. Het toestel werkt met intervallen van 5 minuten en is te gebruiken als wand- of staande klok (met uitklapbare staander)

Grote Enter-knop

Ken jij ook iemand die steeds keihard op die Enter-toets ramt om een berichtje te verzenden? Schenk die persoon dan een gigantische Enter-toets die gemaakt is om kloppen te krijgen. De toets is eenvoudig aan te sluiten op je computer via een USB-kabel. Dankzij de zachte spons aan de binnenkant bezeer je jezelf niet bij het slaan en wordt het geluid ook gedempt. Een ideaal cadeau dus voor wie regelmatig thuiswerkt!

Ergonomische laptopstandaard

We weten allemaal dat een goede houding aan je bureau van het grootste belang is. Toch vind je de meeste mensen in een kromme positie op de zetel met hun laptop op de schoot. Maak het jezelf wat makkelijker met een ergonomische laptopstandaard en vermijd zo rugklachten. Het lichte aluminium frame is in heel wat hoeken en posities te verstellen zodat dit accessoire bij elke gebruiker past. Bovendien vermijd je zo ook dat die hete laptop op je schoot staat te branden. Een ideaal cadeau voor zowel mannen als vrouwen.

Draadloos toetsenbord voor smartphone en tablet

Je bent een berichtje aan het schrijven op je smartphone, en plots besef je dat het meer en meer een boek aan het worden is. Dan is het handig wanneer je snel even een draadloos toetsenbord op je smartphone kan aansluiten zodat je dat vervelende toetsenbord op het scherm niet meer moet gebruiken. Ook je tablet werkt perfect samen met dit toetsenbord en dankzij de handige houder voor je apparaat kan je urenlang typen op je smartphone of tablet.