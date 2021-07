Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Ga je binnenkort op vakantie en wil je herinneringen vastleggen met meer dan een smartphone? Of wil je starten met fotografie maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Kamera Express helpt je nu een handje tijdens de Instapweken. Experts hebben de krachten gebundeld en hebben kits samengesteld, speciaal voor de beginnende fotograaf. Zo heb je meteen alles in huis wat je nodig hebt, van een cameratas tot een geheugenkaart en van de juiste lens tot de beste camera body. Daarnaast ontvang je bij een Instapweken kit een Profotonet cadeaukaart zodat je je foto’s in prachtige kwaliteit kan laten afdrukken. Benieuwd welke kit bij jou past? Je bekijkt ze hier.

Natuurlijk is goede gear is natuurlijk maar het halve werk. Daarom hebben we de 5 belangrijkste tips op een rijtje gezet. Zo maak jij straks de allermooiste foto’s met je nieuwe gear!

1. Kies de juiste camera

Ga je voor een compact camera, spiegelreflexcamera of toch voor een systeemcamera? De keuze is reuze. Bedenk daarom vooraf wat je precies met je camera gaat doen. Ga je op vakantie en wil je mooie vakantiefoto’s maken? Dan is een compact camera waarschijnlijk geschikt. Dit type type is klein van formaat en lichtgewicht, zodat ze hem overal gemakkelijk mee naartoe neemt. Daarnaast is hij eenvoudig te bedienen zodat je niet lang hoeft stil te staan bij de instellingen.

Wil je je richten op een specifiek type fotografie? Zoals portret- of landschapsfotografie? Dan is een spiegelreflexcamera een goede keuze. Deze camera’s bieden je veel creatieve vrijheid en de lens is verwisselbaar zodat je veel er alle kanten mee op kan. Hier lees je meer over de verschillende soorten camera’s.

2. Leer je camera kennen

Weet je inmiddels wat voor camera je wil? Dan is het belangrijk om volop gebruik te maken van alle opties die de camera biedt. Kijk naar de mogelijkheden om scherp te stellen en hoe je deze kunt aanpassen. Maar lees je ook in over andere belangrijke fotografie elementen zoals diafragma, sluitertijd en ISO. Het is zonde als je thuiskomt met prachtige foto’s die allemaal onscherp zijn. Ook als je alles over je toestel denkt te weten, kan deze nog vol verrassingen zitten. Kijk bijvoorbeeld ook eens op YouTube naar video’s over jouw camera. Hierdoor ontdek je vaak nieuwe opties.

3. Lees je in over de belichtingsdriehoek

De belichtingsdriehoek ligt aan de basis van een goed belichte foto. En als je dit eenmaal onder de knie hebt, kun je de sfeer van je foto’s naar jouw smaak aanpassen door te kiezen voor warm of koud licht bijvoorbeeld. De belichtingsdriehoek bestaat uit de sluitertijd, het diafragma en de ISO-waarde. Hoe hoger het ISO-getal, des te hoger de lichtgevoeligheid van de sensor. Het diafragma bepaalt de scherptediepte en de sluitertijd bepaalt hoeveel licht er op de sensor van je camera valt. Hoe langer de sluiter open staat, hoe meer licht er op de sensor valt en dus hoe lichter je foto wordt. Lees je in over deze elementen en experimenteer met verschillende instellingen om zo de mogelijkheden van je camera te leren kennen.

4. Ga voor de juiste accessoires

Een camera kan een hele investering zijn en daarom zijn de juiste accessoires belangrijk. Ga je bijvoorbeeld op pad met je camera? Dan is een goede cameratas die je camera beschermt tegen vallen en stoten onmisbaar. Daarnaast is een geheugenkaart handig. In de meeste instapmodellen past een SD kaart. In hogere segmenten vind je andere kaarten, zoals de CF, CFast, XQD en CFexpress. Maar de capaciteit die je nodig hebt, hangt van je plannen af. Voor bewegende beelden heb je bijvoorbeeld meer ruimte nodig dan voor een paar foto’s.

Heb je een camera waarop meerdere lenzen passen? Ga dan na wat voor foto’s je wil gaan maken. Voor landschapsfoto’s is een groothoeklens geschikt, en voor macro of vogelfotografie zit je goed met een tele objectief. Maar voor portretfotografie zijn lenzen tussen de 50mm en 85mm dan weer ideaal.

5. Leer je foto’s bewerken en laat ze afdrukken

Natuurlijk vertrouw je erop dat er prachtige foto’s uit je nieuwe camera rollen. Toch mag je het lot soms een handje helpen. Foto’s kunnen namelijk nóg mooier worden als je ze bewerkt. Vergelijk het een beetje met de doka voor analoge fotografie. Het voordeel van digitale fotobewerking is dat je het eindresultaat direct ziet. Door bijvoorbeeld het contrast aan te passen, kan een foto veel meer tot leven komen. Nog meer genieten van je zelf geschoten beelden? Laat je foto dan afdrukken en hang hem op in huis. Koop je een kit bij Kamera Express? Dan komt je Profotonet cadeaukaart hier gegarandeerd bij van pas!

Begint het na het lezen van deze tips te kriebelen en heb je zin gekregen aan de slag te gaan met fotografie? Bekijk dan de samengestelde Instapweken kits op Kamera Express. Zo heb direct alles in huis wat je nodig hebt. Want een goede kit is het halve werk.