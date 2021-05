Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Om cryptomunten zoals bitcoin te bewaren heb je een wallet nodig. Een wallet bevat je private keys en public keys. Zo’n public key gebruik je om cryptomunten te verzenden en te ontvangen. De private key gebruik je dan weer om daadwerkelijk bij de cryptomunten te kunnen. Er zijn verschillende wallets om deze keys veilig te bewaren en allen hebben ze hun voor- en nadelen. De hardwarewallet wordt de veiligste optie genoemd.

Hardwarewallet

Een hardwarewallet is een soort van harde schijf die je via een USB-poort met je computer verbindt. Bij de Ledger Nano S, samen met de wallet van Trezor een van de populairste keuzes, gaat dit via een USB-kabel. Wanneer deze wallet voor het eerst met de computer is verbonden, moet je het installeren met behulp van de meegeleverde software. De wallet is vervolgens beveiligd met een security chip zodat niemand aan de inhoud kan. Met een ellenlange recovery seed kan de inhoud steeds naar een andere wallet worden overgezet.

Na het installeren is het mogelijk om je private en public keys op de hardwarewallet op te slaan. Iedere wallet heeft een lijst van cryptomunten die worden ondersteund. Voor wie de Ripple koers volgt: Ripple wordt bijvoorbeeld ondersteund door Ledger Live, de interface waarmee de Ledger Nano S wordt beheerd.

Het voordeel van zo’n hardwarewallet is dat alles offline wordt opgeslagen, waardoor je veiliger bent voor hackers en malware. Tegelijkertijd is het toch mogelijk om de inhoud te herstellen. Daarom wordt het als de veiligste opslagmethode voor cryptomunten gezien. Het nadeel is dan weer dat deze wallets niet gratis zijn.

Softwarematige wallets

Voor sommige cryptomunten zijn er geen of minder hardwarematige oplossingen. Zo hoef je als eigenaar van de Ledger Nano S de Cardano koers niet te volgen, want deze cryptomunt wordt gewoon niet ondersteund. Natuurlijk zijn er wel alternatieven. In het geval van Cardano gaat het bijvoorbeeld over de Yoroi light wallet die ook te gebruiken is voor Ergo. Dit is een softwarewallet, een wallet die je moet downloaden op je smartphone of computer. Een andere en een van de bekendste voorbeelden is BitPay Wallet. Let wel altijd op, want cybercriminelen proberen soms met valse wallets je cryptomunten te stelen. Bovendien ben je nooit helemaal veilig. Anderzijds is de software vaak wel gratis toegankelijk, waardoor het een populaire keuze is bij de kleine belegger.

Onlinewallet

Bij een onlinewallet bewaar je je keys op de server van een bedrijf dat belooft om het goed te beveiligen. Het handige is dat je met een internetverbinding altijd aan je cryptomunten kan. Minder handig is het dat je volledig afhankelijk bent van een andere partij. Dit gaat niet altijd goed. In 2014 werd bijvoorbeeld Mt. Gox gehackt en werden er 850.000 bitcoins gestolen. Op dat moment verliepen ruim 70% van alle bitcointransacties via deze exchange en iedereen dacht dat het er veilig was. Door de vele claims die volgden werd uiteindelijk de faillissementsprocedure ingezet.

Papieren wallet

Ten slotte is er ook de papieren wallet. Hierbij worden de public en private keys op een blaadje papier opgeschreven. Enigszins ironisch, want de digitale valuta worden dus bewaard op een stuk papier. Wel best handig, want zo kan het niet worden gehackt. En als het in een goede kluis zit, zal het ook niet meteen worden gestolen. Daarentegen kan papier nat worden, verbranden of onleesbaar worden. Daarom is het aan te raden om fysieke kopieën te maken en ze op verschillende veilige locaties te bewaren. Dit brengt extra kosten met zich mee, want bankkluizen zijn natuurlijk niet gratis. Bovendien is dit toch wel omslachtig als je regelmatig transacties wil doen. Daarom wordt dit in de praktijk niet vaak gedaan.