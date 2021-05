Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Het aantal woninginbraken neemt af, dat is goed nieuws. Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen zoals betere sloten en meer alerte bewoners die ramen en deuren sluiten als ze van huis gaan. Slimme IP camera’s hebben ook zeker een bijdrage geleverd in deze daling. Als je zelf nog geen beveiligingscamera’s hebt hangen loop je een verhoogd risico dat er een voorval plaatsvindt. Naast inbraak zijn security camera’s ook nuttig voor andere toepassingen, wat deze zijn kun je op deze pagina lezen.

Wat maakt een IP camera anders?

IP staat voor Internet Protocol, de camera staat dus in verbinding met het internet. Er zijn overigens wel modellen zoals IP camera’s van Somfy die ook binnen het eigen netwerk of direct op een geheugenkaart opnames kunnen maken. Het voordeel van beelden online opslaan is de mogelijkheid om de beelden overal en op ieder moment terug te kijken. Het is ook mogelijk om via een gastaccount familieleden of andere vertrouwde personen mee te laten kijken bij onraad. Met een gesloten beveiligingscamera systeem voor thuis of zoals deze in winkels wordt gebruikt is er alleen lokale bewaking mogelijk. Daarnaast kan je een IP camera koppelen aan je domotica systeem. Dan kan je draadloos de koppeling maken met bijvoorbeeld je rolluiken en verlichting.

Voor binnen en buiten

De apparaten aan de gevel van een pand vallen natuurlijk het meeste op, toch worden er ook veel IP camera’s in huis geplaatst. De mogelijkheden zijn veel uitgebreider dan met een babyfoon of met een webcam mogelijk zijn. De Somfy One is voorzien van een privacy klepje, zo kun je de lens bedekken op momenten dat je thuis bent en liever niet gefilmd wilt worden. Verder kun je een camera binnen gebruiken om inbrekers op heterdaad te betrappen of huisgenoten in de gaten te houden. Niet zozeer om politieagentje te spelen maar om de veiligheid in huis te verhogen.

Niet alleen IP camera’s als inbraakpreventie

Het moment dat mensen IP camera’s installeren valt vaak samen met inbraken in de buurt. Uit angst om zelf slachtoffer te worden van een inbreker wordt er besloten om wat extra ogen en oren in te zetten. Dat is een heel verstandige keuze, alleen het effect van een camera aan de gevel zien kan de kans op woninginbraak al aanzienlijk doen afnemen. Bij een vastberaden crimineel zal deze zonder genade worden vastgelegd. Deze beelden kunnen gedeeld worden met de politie, het is nog beter om op basis van bewegingsdetectie een alarm in werking te stellen. Daarover kun je verder op deze pagina meer over lezen.

Naast inbraakpreventie kan het ook een oplossing zijn om kinderen of andere huisgenoten in de gaten te houden. Uiteraard is een IP camera absoluut geen vervanging van ouderlijk toezicht, in een aantal gevallen kan het wel extra veiligheid bieden. Ook om huisdieren die in de tuin spelen te volgen zijn IP camera’s erg praktisch. Er zijn zelfs vakantiegangers die graag de staat van hun tuintje in de gaten houden tijdens hun afwezigheid.

Vergeet ook niet dat veel camera’s naast beeld ook geluid kunnen vastleggen. Er zijn modellen zoals die van Somfy die voorzien zijn van een tweeweg microfoon. Zo kun je onbekende bezoekers te woord staan zonder de deur te openen. Dat is veilig als je thuis bent en praktisch als je elders verblijft.

Wat mag (niet) met een beveiligingscamera?

Bij de plaatsing van een vaste camera met als doel je eigendommen en gezinsleden te beschermen zijn er regels vastgelegd. Voor huurders kunnen andere regels van toepassing zijn dan voor huiseigenaren. Hier zijn enkele aandachtspunten:

Je mag alleen je eigen terrein filmen. Dus niet de openbare weg of de tuin van de buren.

De camera moet zichtbaar zijn en je moet aangeven dat er opnames gemaakt worden, anders zullen beelden juridisch niet ontvankelijk worden verklaard.

Ook binnen moeten gasten en uitvoerende personen ervan op de hoogte gebracht worden dat er opnames worden gemaakt.

Beelden mogen niet onbeperkt opgeslagen worden. Als de opslag beheert wordt door de leverancier van de camera kunnen oudere beelden automatisch worden gewist maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Een beveiligingscamera valt niet onder dezelfde privacywetgeving als een standaard videocamera omdat een security cam op een permanente plek geplaatst wordt.

Mocht je niet zeker zijn of het gebruik van een IP camera is toegestaan in jouw situatie neem dan contact op met de politie. Die kunnen je hierin adviseren.

Wat kun je met camera detectie?

Met slimme software is het mogelijk realtime beeldanalyse uit te voeren. Zo kunnen vertrouwde personen zoals bewoners onderscheiden worden van de rest of dieren van mensen. Op basis van deze informatie is het mogelijk om bij detectie een alarm in werking te stellen of alleen een bericht weer te geven op je mobiel. Een IP camera kan daarmee ook deel uitmaken van een alarmsysteem.