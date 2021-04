Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Ruimtevaartorganisatie NASA wil zonnepanelen inzetten om de maan in de toekomst van stroom te voorzien. Om die reden hebben zij vijf internationale bedrijven de opdracht gegeven om een prototype van tien meter hoog te ontwerpen. Hiervoor krijgen zij een jaar de tijd én 700.000 dollar.

Ontwikkeling van verticale zonnepanelen

De opdracht luidt: maak een lichte mast met zonnepanelen van tien meter hoog, die volledig onafhankelijk beweegt én ook te verplaatsen is. Bovendien moet de paal op een steile ondergrond kunnen staan en bestand zijn tegen maanstof. De zonnepanelen worden niet horizontaal geplaatst maar verticaal. Op de maan is er namelijk veel schaduw vanwege de hoeveelheid rotsen en heuvels. Door zonnepanelen rechtop te plaatsen vangen ze meer licht én wekken ze meer energie op. De geselecteerde bedrijven zijn: Astrobotic Technology, ATK Space Systems van Northrop Grumman, Honeybee Robotics, Lockheed Martin en Space System Loral van Maxar Technologies. Na 12 maanden wordt het prototype door NASA beoordeeld en blijven er twee partijen over. Zij krijgen ieder tot 7,5 miljoen dollar voor de bouw van prototypes en het uitvoeren van verschillende tests.

Zonnepanelen onderdeel van Artemisprogramma

Het is alweer bijna 50 jaar geleden sinds de laatste mens op de maan liep. NASA wil in 2024 weer een man én een vrouw naar de maan sturen. Tot nu toe hebben er in totaal twaalf mannen op de maan gewandeld. Deze reis is onderdeel van het omvangrijke Artemis-programma. Het doel is om op een duurzame wijze naar de maan terug te keren. Daarom zijn zonnepanelen ook zo belangrijk. Zij moeten uiteindelijk de onderzoeksrobots en tijdelijke verblijfplaatsen op de maan van groene stroom voorzien. Ook woningeigenaren die zonnepanelen kopen kunnen uiteindelijk profiteren van de ontwikkeling van de verticale zonnepanelen. Schaduw van hoge gebouwen, een boom of dakkapel kunnen er namelijk voor zorgen dat het rendement van de panelen een stuk lager wordt.



Zonnepanelen op de gevel?

We zien steeds vaker experimenten met verticale zonnepanelen. Deze methode wordt nu voornamelijk bij grote gebouwen toegepast, en dan bijvoorbeeld op de gevel. Dit noemen we ook wel een zonnegevel. De zonnepanelen worden dan tegen de muur aangebracht met een stellage, waarna ze worden aangesloten op de meterkast. Dit is ideaal voor woningeigenaren waarvan het dak niet geschikt is voor zonnepanelen. Een zonnegevel is vaak voorzien van amorf zonnepanelen, beter bekend als dunne film zonnepanelen. Deze panelen zijn modern en strak, waardoor ze zeker niet misstaan op de gevel. Deze panelen hebben een lager rendement dan andere zonnepanelen, maar daar staat tegenover dat ze minder rendementsverlies hebben bij diverse hellingshoeken. Er is vaak wel een vergunning nodig voor een zonnegevel.