Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De maps worden er niet alleen groter op, want elk jaar worden ze uitdagender en ook visueel aantrekkelijker. Uren en dagen en weken kunnen ze je intrigeren. Als je de beste pc games onder de loep neemt, zou je haast niet begrijpen waarom er zovelen ongeduldig zitten te wachten op hun PS5. Wij zochten alvast de vier beste pc-games uit die 2021 ons te bieden heeft. Twee daarvan zijn alvast verkrijgbaar.

Hitman 3

Op 20 januari kwam Hitman 3 uit. Hiermee heeft de reeks zichzelf niet heruitgevonden, maar het is wel een knappe afsluiter van de trilogie. Het rondt het verhaal af waarmee het in 2016 allemaal begon en je maakt daarbij kennis met maar liefst zes nieuwe maps. Zo kan je als Agent 47 rondsluipen in Dubai, vervolgens targets mollen in Engelse landhuizen en breng je tussendoor even een bezoekje aan China of Berlijn. Natuurlijk moet je wel fan zijn van stealthgames en kale knikkers die slachtoffers op de meest creatieve manieren over de kling jagen, maar ergens vermoeden we dat dit niet zo’n probleem zal zijn.

Valheim

Valheim is een sandboxspel, een spel boordevol vrijheid zoals je het ook van Minecraft gewend bent. Bij Valheim ben je echter geen vierkantig mannetje, maar een koene Viking die in een algoritmisch gegenereerde wereld moet zien te overleven. Het combineert het crafting-element, waarbij je reusachtige oorlogsschepen of je eigen Eiffeltoren kan bouwen, met een uitdagend gevechtssysteem en een co-op waarbij je met z’n tienen monsters en trollen verslaat. Het mooiste van allemaal? Met een RAM-geheugen van slechts 4 GB, 1 GB opslagruimte en een Geforce GTX 500 GPU kan je er al veel plezier aan beleven. En dat allemaal zonder dat je aan de grafische instellingen hoeft te morrelen.

Far Cry 6

Er zijn natuurlijk nog heel wat games die de komende maanden zullen worden gereleaset. Een game waar wij alvast op zitten te wachten is Far Cry 6. Far Cry 6 is er voor degenen die houden van FPS games en die de kriebels krijgen als ze Gustavo Fring – voor de gelegenheid Antón Castillo genoemd – in beeld zien komen. Deze game speelt zich af op een fictief Caribisch eiland dat we door de vele gelijkenissen ook wel eens Cuba zouden kunnen noemen. Hier ziet dictator Antón zijn zoon als gedoodverfde opvolger, maar daar denkt guerrillastrijder Dani Rojas heel anders over. Volgens Ubisoft is het de grootste Far Cry-spelomgeving ooit en alleen al daarom staan wij te popelen.

Resident Evil Village

Kiezen is verliezen en 2021 maakt het er niet eenvoudiger op. Toch gaat onze vierde plek naar Resident Evil Village dat op 7 mei 2021 zal verschijnen. In dit horrorspel, het tiende hoofddeel in de Resident Evil-serie, vindt het verhaal plaats in Europa. De RE Engine brengt de monsters hyperrealistisch tot leven, waardoor het schimmige dorp er extreem angstaanjagend uitziet. Dit dorp is zo mysterieus, doods en levendig tegelijkertijd dat het bijna een personage op zich is. En dan zijn er nog eens de nieuwe tegenstanders die hoofdpersonage Ethan rauw lijken te lusten. En dat mag je best wel letterlijk opvatten.