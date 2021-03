Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Voorheen stuurde je bij het solliciteren een papieren versie van je cv en je sollicitatiebrief naar de werkgever. Tegenwoordig zijn vaak tekstverwerkprogramma’s als Word de go-to bij het schrijven van een curriculum vitae. Maar het kan nog makkelijker: solliciteren met een digitaal cv!

Voordelen van een digitaal cv

Je levensloop verwerken in een digitale versie van je cv heeft verschillende voordelen:

Solliciteren waar en wanneer je wilt

Een digitaal cv heb je altijd en overal bij de hand. Interessante functies zijn snel vervuld, dus vlug reageren is een must. Dus waar je ook bent, in de trein, op kantoor of in de supermarkt, zolang je over een internetverbinding beschikt en een mobiel apparaat bij de hand hebt, kun je jouw digitale cv snel aanpassen en versturen.

Professionele manier om je te presenteren

Met een digitaal cv heb je de mogelijkheid om naast de standaardinformatie andere relevante onderdelen toe te voegen zoals een presentatie, een blog of een video. Op deze manier creëer je niet alleen een overzicht met feiten, maar maak je het voor de lezer ook nog eens visueel aantrekkelijker én persoonlijker.

Je bent makkelijker online te vinden

Afhankelijk van het soort digitale cv dat je kiest, ben je ook online goed te vinden voor werkgevers en recruiters.

Welke soorten digitale cv’s zijn er?

Een digitaal cv is een overzicht van je carrière die online te benaderen is. Er zijn verschillende soorten digitale cv’s. Welk cv het best bij jou past, is afhankelijk van je persoonlijke wensen.

Cv gemaakt met een online cv generator

Met een online cv generator creëer je snel een professioneel ogend curriculum vitae. Omdat jouw cv online staat, heb je altijd en overal toegang tot al jouw cv’s. Bij diverse online cv generators is het tevens mogelijk om direct vanuit je account te solliciteren op interessante vacatures.

Cv in een online database

Door je cv in een online database te plaatsen en een profiel aan te maken op een vacaturewebsite kunnen werkgevers jou vinden op basis van de informatie vermeld in jouw cv en profiel.

Cv als website

Je kunt van je cv ook een website maken. Hiervoor heb je een domeinnaam nodig en enige kennis van het bouwen van websites. Zodra je cv gereed is, is deze niet alleen online vindbaar maar kun je ook de URL van je site eenvoudig meesturen met een sollicitatie.

Welke informatie zet je in een digitaal cv?

In een digitaal cv verwerk je over het algemeen hetzelfde soort informatie als op een standaard cv: personalia, persoonlijk profiel, werkervaring, opleidingen, vaardigheden en eigenschappen. Daarnaast biedt een digitaal cv ruimte om jouw cv te voorzien van extra informatie zoals een video, geschreven artikelen en blogs, links naar websites en social media, een presentatie of zelfs een volledig portfolio.

Een digitaal cv is de perfecte manier om snel te kunnen reageren op een vacature waar je ook bent. Deze uitgebreide vorm van solliciteren is een prima manier om jezelf in de spotlight te zetten en de concurrentie achter je te laten.