Thuiswerken, we raken er steeds meer aan gewend. Zeker als je met anderen samenwerkt kunnen de juiste programma's en apps veel voor je doen. Er zijn gigantisch veel tools beschikbaar die worden gehost in de cloud.



Zo kan iedereen er altijd en overal bij, ook als je data uit je telefoon-abonnement moet gebruiken vanuit je werkplek op zolder.

Zakelijk chatprogramma

Met een zakelijk chatprogramma blijf je in contact met je collega’s. Sommige programma’s zijn er om snel te kunnen sparren, terwijl anderen meer gericht zijn op het plannen van taken. Een zeer populaire chatdienst die zijn populariteit snel zag stijgen tijdens de coronacrisis, is Slack. Slack kan een handige manier zijn om vanuit huis met collega’s te communiceren. Je houdt het overzicht met teams en kanalen en ziet alleen discussies die belangrijk zijn voor jouw functie. Daarnaast kun je gemakkelijk 1-op-1-gesprekken voeren met collega’s. Er zijn diverse extensies waarmee je Slack op talloze manieren kunt uitbreiden en samen laat werken met bots en externe diensten. Sommige van deze functies zijn natuurlijk ook onderdeel van Microsoft Teams, Workplace by Facebook en Skype.

Sleutelhangerprogramma voor wachtwoorden

Vergeet jij regelmatig je wachtwoorden? Of gebruik jij altijd hetzelfde wachtwoord om te voorkomen dat je deze vergeet? En heb je verouderde wachtwoorden opgeslagen in je browser? Met een sleutelhangerprogramma loop je nooit meer tegen deze ergernis aan. Je bewaart je wachtwoorden op één centrale plek en je kunt ervoor kiezen om de wachtwoordmanager op meerdere apparaten te integreren. Populaire wachtwoordmanagers zijn KeePass, 1Password, Dashlane en LastPass.

Bewaar al je bestanden op één plek

Door al je bestanden op één plek te bewaren houd je het overzicht. Daarnaast kun je bestanden zo ook eenvoudiger delen met jouw collega’s en samen in hetzelfde bestand werken. Google Drive is een voorbeeld van zo’n verzamelplaats waar organisaties bestanden op kunnen slaan, openen en delen. Je kunt vanaf ieder apparaat waarop Drive is geïnstalleerd toegang krijgen tot de bestanden. Ook Dropbox wordt veel gebruikt voor het beheren van bestanden.

Voortgang van projecten bijhouden

Tenslotte zijn er nog een aantal handige tools die het eenvoudig maken om de voortgang van projecten bij te houden. Zo geeft Trello met kleurrijke borden, lijsten en kaarten teams inzicht in de voortgang van projecten. Deze projecten kunnen vervolgens op een leuke en flexibele manier met elkaar gedeeld worden. Andere populaire tools zijn Productboard, Asana en monday.com. Deze platforms kun je helemaal afstemmen op je eigen behoeften en dit helpt je om het meeste uit je werkdag te halen. Wil jij ook takenlijstjes maken? Hier lees je welk platform je hier het best voor gebruikt.