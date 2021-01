Wat is refurbished? Veel mensen denken dat refurbished een ander woord is voor tweedehands. Dit kan niet verder van de waarheid zijn.

Een refurbished iPhone is in alle opzichten een betere keuze. Waarom? Wel, een refurbished gsm wordt namelijk op meer dan 50 punten gecontroleerd, wordt professioneel schoongemaakt en, waar nodig is, worden verschillende onderdelen (zoals de batterij) vervangen, waardoor je gsm zo goed als nieuw is. Daarnaast krijg je bij aanbieders zoals refurbished.be maar liefst 3 jaar garantie! Dat heb je bij een tweedehands iPhone niet.

iPhone SE 2020

De iPhone SE was voor veel mensen een favoriet, zo erg zelfs dat Apple vorig jaar met de iPhone SE 2020 kwam. Aan het ontwerp zou je denken dat er vrij weinig is veranderd maar hiervoor moet je toch echt naar de binnenkant kijken. Hier vind je namelijk de A13 Bionic-chip, dezelfde chip die ook te vinden is in de iPhone 11 Pro! Omdat de SE 2020 vorig jaar is uitgebracht kun je erop rekenen dat deze iPhone nog 4 jaar door Apple ondersteund zal worden. En door de krachtige A13 chip zul je er ook net zo lang plezier van hebben. Een iPhone SE 2020 refurbished heb je al voor €379.

iPhone XS

De iPhone XS was één van de toptoestellen van 2018. In vergelijking met de SE 2020 zul je het moeten doen met de A12 Bionic-chip, maar daartegenover staat wel een betere camera! Met nieuwe technologieën zoals HDR en een verbeterde portretstand zul je veel scherpere en kleurvolle foto’s maken. De XS heeft ook een chique uitstraling door het randloze ontwerp en met dit ontwerp zeg je ook bye, bye tegen de homeknop en ontgrendel je alleen nog je iPhone met Face ID. Een iPhone XS heb je refurbished al voor €469.

iPhone XS Max

De grote broer van de XS, de XS Max, was ook een toptoestel toen deze werd uitgebracht in 2018. Met het 6,5-inch scherm is dit absoluut de GROTE broer! Alleen de iPhone 11 Pro Max is groter met een scherm van 6,7-inch. Daarnaast heeft de XS Max ook een verbeterde accuduur, zo kun je hier 16 uur video’s mee afspelen en zou je er 25 uur lang mee kunnen bellen. Een XS Max heb je al refurbished voor €576.

iPad 2018

Je kunt tegenwoordig niet alleen maar iPhones refurbished krijgen, zo heb je ook refurbished iPads, Macbooks en zelfs Apple watches! Aan deze lijst kan dus ook niet de beste tablet van 2018 ontbreken, namelijk de iPad 2018. De iPad 2018 wordt ook wel gezien als het ideale instapmodel van Apple. De scherpe prijs van €289 in combinatie met de krachtige A10 Bionic-Chip en 9,7-inch scherm maakt deze iPad perfect als je jouw tablet niet zoveel gebruikt of als je juist een sprong wil wagen in de wereld van Apple.

iPad 2019

Net als bij iPhones wordt er ook ieder jaar een nieuwe iPad uitgebracht. Net als de 2018 variant is de iPad 2019 een geweldig instapmodel, maar omdat deze iPad nog maar 2 jaar oud is hangt hier ook een ander prijskaartje aan. Mocht je een groter budget tot je beschikking hebben dan kun je voor €350 een refurbished iPad 2019 krijgen. De iPad 2019 heeft een A10 Fusion Bionic-chip en heeft een prachtig 10,2-inch scherm.

Wees slim en vergelijk

Het is altijd belangrijk om je goed te blijven informeren. Sommige producten zoals de iPhone 6 lijken misschien aantrekkelijk vanwege de goedkope prijs maar deze kun je beter overslaan. De iPhone 6 is namelijk ouder dan zes jaar en wordt hierom ook niet meer ondersteund door Apple. Er zijn ook veel verschillende aanbieders van refurbished producten. Bij refurbished.be vergelijk je gemakkelijk verschillende aanbieders en kun je tot de beste mogelijke aanbieding komen. Er wordt ook nog eens 3 jaar garantie geboden op alle aankopen die gedaan worden via refurbished.be