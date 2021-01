Tijdens het speciaal ingelaste Hi, Speed evenement op 13 oktober 2020 introduceerde Apple een nieuwe oplaadtechnologie die gepaard ging met de nieuwe iPhone: MagSafe.

Deze technologie kennen we al van diverse MacBook-modellen. Voor de iPhone is dit in een nieuw jasje gestoken. Dit zijn de voor- en nadelen van MagSafe.

Opladen op een nieuwe manier

Apple brengt MagSafe naar buiten als dé nieuwe manier van draadloos opladen. Het gaat om een oplaad-pad die met magneten aan de achterkant van de iPhone wordt vastgeplakt. Deze oplaad-pad is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, zoals een lederen wallet die direct dienstdoet als portemonnee. De batterij van de iPhone wordt vervolgens met een vermogen van 15W opgeladen. Een standaard draadloze oplader laadt de smartphone op met een vermogen van 5W, dus MagSafe is stukken sneller dan de standaard technologie. De energieleverancier zal dit niet merken, want het is niet zo dat het opladen van de nieuwe iPhone meer energie kost. Het gebeurt gewoon sneller. Ook met hoesjes en accessoires werkt deze technologie naar behoren.

Voordelen van MagSafe

Het allergrootste voordeel van de MagSafe-technologie is de snelheid waarmee je iPhone draadloos wordt opgeladen. Daarnaast werkt MagSafe niet alleen als je telefoon precies goed op de lader ligt, wat bij andere draadloze technologie wel het geval is. Door de magneten ligt de iPhone altijd goed op de oplader, want de oplader plakt zich vast aan de achterkant van de smartphone. Het oplaadvermogen verdubbelt daarnaast dankzij MagSafe. Doordat MagSafe aan de achterkant van de iPhone plakt, kun je jouw smartphone tijdens het draadloos opladen nog steeds gebruiken. Doordat de lightning-port niet gebruikt wordt tijdens het opladen, kun je deze voor andere doeleinden gebruiken. Denk hierbij aan het luisteren naar muziek via de Earbuds voor als je geen draadloze oortjes hebt. Voor wie meer Apple-producten in huis heeft, zoals de Apple Watch, is de Dual Charger ideaal. Hiermee worden de iPhone en Apple Watch tegelijkertijd opgeladen.

Nadelen van MagSafe

Er zitten ook een aantal nadelen aan MagSafe. Zo is deze vorm van opladen niet daadwerkelijk draadloos, omdat de lader met een kabel aan een adapter vastzit. Deze zit op zijn beurt weer in het stopcontact. Daarnaast kun je snel opladen met 15W, maar is het nog sneller om je iPhone op te laden met de nieuwe USB-C adapter, die met een vermogen van 20W kan laden. De MagSafe is redelijk prijzig, maar dat geldt voor alle Apple-producten. Vaak ben je er nog niet met alleen de aanschaf van de MagSafe. Deze heeft een USB-C uiteinde, net als de oplaadkabel van de iPhone 11 Pro en iPhone 12-serie. Deze werkt niet met de standaard USB-A adapter, die veel mensen nog in huis hebben. Er moet dus ook een nieuwe adapter aangeschaft worden in combinatie met de MagSafe.