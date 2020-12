Je hebt al lang geen dure camera en software meer nodig om de mooiste foto's te maken. Voor veel mensen is alleen een iPhone voldoende. Je kunt jouw gemaakte foto's direct op je telefoon bewerken en vervolgens delen. Er zijn zeer veel fotobewerking-apps om uit te kiezen. Dit zijn er drie.

Foto’s bewerken met Snapseed

Eigenlijk is het heel duurzaam dat de smartphone de taken van veel andere apparaten overneemt. Waar het nog altijd handig is om een energievergelijker in te vullen om te besparen op de energiekosten, is het niet langer nodig om tien verschillende apparaten op te laden. Semiprofessionele foto’s kun je uitstekend met alleen je telefoon schieten. Als je niet uit de voeten kunt met technische apps zoals Photoshop, is Snapseed een uitstekend alternatief. Deze fotobewerking-app heeft een eenvoudige en intuïtieve interface, waardoor je snel weet welke opties je waar kunt vinden. De app biedt tal van opties. Zo kun je een van de filters kiezen om je foto in een handomdraai te bewerken. Het is ook mogelijk om Tiff en Raw bestanden van je digitale camera te bewerken als je de app installeert op je iPad.

Darkroom: vele opties

Wil jij jouw foto’s bewerken met meer dan alleen de standaard opties? Dan kan Darkroom een goede keuze zijn. Het heeft wel wat tijd nodig om met deze app om te gaan, omdat er gigantisch veel mogelijkheden zijn. Zo kies je uit filters, maar zijn deze filters ook door jezelf aan te passen door aan de curves te sleutelen. Hiermee kun je jouw eigen zelfgemaakte filters maken. Dit is erg handig als je een eigen stijl wilt ontwikkelen en een bepaalde instelling op al jouw foto’s toe wilt passen. Ook biedt Darkroom speciale functies voor portretfoto’s, waarmee je diepte aan kunt brengen.

De keuze van fotografen: Adobe Lightroom

Bijna iedere fotograaf heeft Lightroom op zijn of haar Mac staan. Dit programma is ook verkrijgbaar voor een iPhone en iPad. Om het maximale uit dit programma te halen valt het aan te raden om een online cursus te volgen, want er zijn weinig presets. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet met een druk op de knop een filter toevoegen, zoals bij de andere bewerking-apps wel kan. Met de schuifknoppen in Adobe Lightroom kun je jouw persoonlijke effecten creëren. Hierdoor kun je jouw creativiteit echt laten spreken. Is je foto klaar? Dan sla je deze op in je eigen fotobibliotheek. De fotobibliotheek van Lightroom staat los van je iCloud, maar werkt samen met Creative Cloud. Handig als je nog een paar finishing touches aan wilt brengen op je laptop. Heb je een Android toestel? Dit zijn de beste fotografie apps voor Android.