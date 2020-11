Waar lang de discussie nog bezig was of je nou moet kiezen voor waterstof of op elektriciteit, is nu het tij gekeerd en wordt er voornamelijk ingezet op elektrisch rijden.

Elektrisch rijden wordt iedere dag populairder. Niet zo gek ook, elektrisch rijden krijgt steeds meer voordelen. De actieradius wordt beter, de auto’s worden betaalbaarder en je draagt een steentje bij aan onze klimaatdoelstellingen.

Mensen die om zijn en elektrisch willen rijden zullen eraan moeten geloven om een laadpaal thuis te nemen, aangezien het laadnetwerk in België nog onvoldoende dekkend is. Bovendien kan de prijs per kWh behoorlijk oplopen bij een publieke laadpaal. Voor veel mensen is het kiezen van een laadpaal niet eenvoudig. Welke functionaliteiten heb je nodig en welke is het meest geschikt voor jouw auto? Gelukkig is het tegenwoordig niet meer zo lastig om een laadpaal thuis te krijgen, dit kan namelijk gewoon online. Wij spraken met de eigenaren van Groenopladen.be en zij gaven ons een kijkje in hun keuken.

Een laadpaal aanvragen tot installatie

Om een laadpaal thuis te krijgen kun je bij Groenopladen gewoon een online keuzehulp invullen. In deze keuzehulp vul je de belangrijkste globale data in zoals het automerk, het model en of je een privé of zakelijke laadoplossing wilt. Wanneer je dit hebt ingevuld, zal er contact met je woirden opgenomen. Waarna je een schouwformulier zult krijgen. In dit schouwformulier kun je online foto’s van jouw thuissituatie uploaden en andere belangrijke informatie doorgeven. Aan de hand hiervan zullen de specialisten een offerte op maat maken. Wanneer je akkoord gaat met deze offerte kun je een afspraak maken voor de installatie. Dit alles gaat gewoon online en natuurlijk waar nodig zul je telefonisch contact hebben.

Op de dag van de afspraak zal de installateur langskomen met de laadpaal en andere benodigdheden (denk aan de kabels bijvoorbeeld). De installateur zal de paal plaatsen, de meterkast gereed maken zodat er geen kortsluiting ontstaat, eventuele graaf- en boorwerkzaamheden uitvoeren voor de bekabeling naar de paal en uiteraard de laadpaal testen en activeren. Hier komt ook nog wat uitleg over de paal van installateur tot klant bij kijken.

Sneller dan je denkt

Na alles wat je hierboven hebt gelezen zul je vast denken: er komt best wel wat kijken bij een laadpaal installatie. Echter heeft Groenopladen het doel om de klant dusdanig te onzorgen dat je enkel de online keuzehulp in hoeft te vullen en de rest verzorgen zij. Het gehele proces heeft ook een redelijk korte doorlooptijd. Benieuwd geworden? Neem gerust contact op!

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.