Het is niet meer vanzelfsprekend dat je een iPhone gloednieuw in de winkel koopt. Zeker niet wanneer je ook nog eens veel geld kunt besparen. Vandaar dat de refurbished iPhones steeds populairder zijn geworden de afgelopen jaren.

‘’Refurbished’’ is de Engelse benaming voor ‘’gereviseerd’’. Dit houdt in dat iPhones die retour zijn verzonden opgekocht worden door bedrijven die gespecialiseerd zijn in het refurbished proces. De specialisten van deze bedrijven controleren dan de iPhones op veel verschillende punten en kijken zorgvuldig naar eventuele defecten of beschadigingen. Een onderdeel dat defect is wordt meteen vervangen voor een nieuw onderdeel van hoge kwaliteit. Hierna worden de toestellen weer uitgebreid gecontroleerd, waarna ze pas als refurbished iPhones verkocht mogen worden. Klinkt allemaal goed, maar waarom zou ik over moeten stappen op een refurbished iPhone? In dit artikel gaan we dieper in op de grootste voordelen van een refurbished iPhone.

Een uitgebreid controleproces

Zoals eerder aangegeven moeten alle refurbished iPhones een uitgebreid controleproces doorlopen. Eventuele defecte onderdelen worden direct vervangen door onderdelen van de hoogste kwaliteit. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit, je hoeft niet bang te zijn dat je een misaankoop doet.

Bespaar flink op de prijs

Het grootste voordeel van een refurbished iPhone is de prijsbesparing ten opzichte van een nieuwe Apple iPhone. Je kunt tot wel 50% besparen op de aanschafprijs. We nemen als voorbeeld de Apple iPhone Xs. Deze kost gloednieuw €724 terwijl een iPhone Xs refurbished al te verkrijgen is voor €424. Dat is een prijsverschil van €300 dat je eenvoudig en snel kunt besparen. Tip: leg dit geld lekker aan de kant voor andere uitgaven in de toekomst.

Bespaar op het milieu

Naast de flinke prijsbesparing kun je ook nog eens op het milieu besparen door een refurbished variant te kopen. Je kiest namelijk voor ene duurzaam alternatief ten opzichte van een nieuwe Apple iPhone Xr. Er wordt een tweede leven gegeven aan het toestel en de levensduur wordt verlengd met meer dan twee jaar. Door het kopen van een refurbished iPhone Xr worden elektronisch afval voorkomen en schaarse grondstoffen bespaard. Deze grondstoffen waren anders gebruikt voor het produceren van een nieuwe iPhone.

Goede garantievoorwaarden

Bij het kopen van een nieuwe iPhone uit de winkel krijg je vaak maar een jaar garantie. Wil je meer garantie hebben? Dan dien je deze erbij te kopen. Bij de meeste refurbished iPhone aanbieders krijg je twee jaar garantie op het toestel. De aanbieders staan namelijk achter de kwaliteit die zij leveren. Dit komt door het uitgebreide controleproces die elk toestel moet doorlopen. Lees voor de zekerheid altijd wel de garantievoorwaarden door. Dit kost je maar enkele minuten, maar kan je een hoop verwarring en tijd besparen.

