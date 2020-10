De markt van de multifunctionele outdoorhorloges boomt. De vraag neemt de laatste jaren steeds sterker toe en het aanbod wordt steeds ruimer en diverser, terwijl de fabrikanten ook zelf het beste van zich laten zien.

Beoefenaars van avontuurlijke buitensporten, of het nu bergwandelen of gletsjerboarding is, kunnen daardoor rekenen op steeds meer mogelijkheden om op een veiligere manier onbekende terreinen te ontdekken.

Mogelijkheden gaan steeds verder

Dergelijke multifunctionele outdoorhorloges helpen om ook in de natuur veilig te bewegen. De mogelijkheden verschillen natuurlijk van fabrikant tot fabrikant, maar gaan soms best wel heel ver. Onder andere volwaardige navigatiesystemen, hoogtemeters, ingebouwde kompassen en pulsoximeters zijn zeker geen uitzondering. Ze helpen om effectiever te trainen en zorgen ervoor dat zelfs de meest avontuurlijke buitensporten op een volledig andere manier worden beleefd. Klik hier om een aantal voorbeelden van zo’n multifunctionele outdoorhorloges te ontdekken.

Enorme evolutie sinds jaren ’80

Helemaal nieuw zijn dergelijke outdoorhorloges nochtans niet. Zo werd de Casio G-Shock al in de jaren ’80 gelanceerd. Natuurlijk niet met de verregaande functionaliteiten die hedendaagse outdoorhorloges hebben, maar het was ook toen al een onverwoestbaar outdoorhorloge waarvan er meer dan 100 miljoen zouden verkocht worden. Tegenwoordig is de collectie natuurlijk veel omvangrijker, net als de mogelijkheden. Thermometers, barometers en kompassen zijn al langer aanwezig, maar in de nieuwste lijnen zijn ook alle features van hedendaagse sporthorloges terug te vinden. Vooral de mogelijkheid om de cardiorespiratoire conditie te monitoren wordt als een groot pluspunt ervaren.

Militaire horloges voor avonturiers

Het is vooral opvallend dat steeds meer nieuwe spelers de markt betreden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het Amerikaanse Garmin, een van de grootste gps-fabrikanten ter wereld. Zij zijn eigenlijk maar vrij recent in de markt van sport- en outdoorhorloges gestapt, maar ze pakken het wel grootst aan. Hun model, de Tactix Delta, voldoet bijvoorbeeld perfect aan de Amerikaanse militaire standaarden en heeft een eigen stealth-mode, een stand om het horloge af te lezen met een nachtkijker, een barometrische hoogtemeter en een satellietnavigatiesysteem. De accu gaat ongeveer 21 dagen mee en dat zou moeten volstaan om de weg naar de bewoonde wereld terug te vinden. De vergelijking met een klassiek sporthorloge gaat dan ook niet op.

Hip, stijlvol en avontuurlijk

Er wordt al langer voorspeld dat slimme horloges zullen uitgroeien tot de favoriete gadgets van dit decennium. Een lang aangehaald minpunt is echter de versnippering tussen de luxueuze modellen, de hippe, sportieve smartwatches, de activity trackers en de robuuste outdoormodellen. Daar lijken een aantal fabrikanten echter verandering in te willen brengen. Deze versmelting zie je bijvoorbeeld duidelijk terug in de Suunto 7. Het is een goed sporthorloge dat zowel te gebruiken is op de eenvoudig begaanbare paden als in het meest onherbergzame landschap. En daarnaast ziet hij er nog eens goed uit ook. Moeilijkheden waar dergelijke horloges dan weer last van hebben, is de beperkte accuduur. Ook bij de Suunto 7 is dat het geval met zo’n 48 uur smartwatchmodus. Toch is dat allesbehalve een groot euvel.

