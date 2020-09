We zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om het leven makkelijker en aangenamer te maken. Het leven is immers vaak al moeilijk genoeg. Deze manieren hoeven niet meteen immense problemen op te lossen. Vaak zijn het nou juist de kleine en praktische nieuwtjes die ons opvrolijken.

Ook handige telefoon accessoires kunnen ons leven makkelijker maken. Ze zorgen voor meer comfort of voor meer veiligheid in ons dagelijks leven. Klinkt goed toch?

Een hoesje en screenprotector

Ben je wat onhandig aangelegd? Dan laat je waarschijnlijk ook vaak dingen uit je handen vallen. Of het nou dingen van waarde zijn of alleen een simpel papiertje, in jouw handen is niks veilig. Laat staan een dure smartphone. Gelukkig kun je met een Samsung Galaxy S20 Plus hoesje of hoesje voor een ander toestel en een screenprotector je smartphone goed beschermen. Zo hoeven jouw onhandige valpartijen geen erge gevolgen meer te hebben voor je smartphone. Het hoesje houdt de behuizing intact en zorgt ervoor dat harde klappen goed worden opgevangen zodat de hardware niet beschadigd. Een screenprotector zorgt ervoor dat je beeldscherm barstvrij blijft. Een gouden combinatie die je absoluut niet mag missen!

iPad hoes of telefoonhoesje met standaard

De meeste van ons beschikken vaak al over een telefoonhoesje of hoes voor de tablet. Het hoofddoel van dit accessoire is het beschermen van uw apparaat. Zorgen dat krassen en barsten uit de buurt blijven en uw gadget minder vatbaar is voor schade. Dit is natuurlijk ook erg belangrijk, maar er zijn ook hoesjes die nog meer te bieden hebben. Zo zijn er hoesjes voor je smartphone of tablet die een standaardfunctie hebben. Dankzij deze handige functie kun je je apparaat neerzetten en zo handsfree genieten van een leuke film of serie. Ideaal als je vaak met het ov reist of het vervelend vindt om de hele tijd je telefoon of tablet vast te houden. Ook als je vaak video calls via je tablet hebt, is een iPad hoes met standaard een onmisbaar accessoire!

Sportarmband

Ga je vaak naar de sportschool of ga je graag hardlopen? Dan weet je hoe vervelend het kan zijn, om je telefoon nergens kwijt te kunnen. Je hebt je telefoon nodig voor je muziek en om de tijd in de gaten te houden, dus je telefoon thuis laten of in de kleedkamer laten liggen is ook geen optie. De perfecte manier om je telefoon bij de hand te houden en er geen last van te hebben, is middels een sportarmband! De band bevestig je om je arm met krachtig klittenband. Je telefoon stop je in het doorzichtige vakje en je bent klaar om te gaan. Je telefoon zit niet meer in de weg en je kunt gewoon blijven genieten van je favoriete muziek. In de sportarmband vind je zelfs een vakje voor je sleutel en de band is spatwaterdicht! Deze handige sportarmband vind je op smartphonehoesjes.nl. De plek voor smartphonehoesjes en telefoon accessoires!

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.