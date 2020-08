In de afgelopen weken is de Bitcoin koers verrassend in waarde gestegen. Aan het begin van het jaar steeg de Bitcoin koers gestaag van $7300 tot ongeveer $ 10.300 in februari. De waardestijging van drieduizend dollar werd grotendeels toegeschreven aan het samenvallen van het westerse en Chinese nieuwjaar en het aanwakkeren van de koopdruk.

Slechts een maand later verloor de King of Cryptos bijna de helft van zijn waarde toen de wereld werd ondergedompeld in de chaos van de Corona pandemie.

Alles leek verloren voor Bitcoin, maar toen gebeurden er twee dingen. Ten eerste vond de Bitcoin halving plaats, een evenement dat ongeveer om de vier jaar terugkeert waarbij de uitgifte van nieuw gedolven munten met 50% wordt verminderd. Nu wordt voor elk gedolven blok slechts 6,25 BTC beloond aan de miner.

Ten tweede ebde de eerste schrik van de lockdown weg, waarbij iedereen in paniek alles (inclusief Bitcoins) verkocht voor cash. Mensen begonnen Bitcoin weer te zien als een manier om zich in te dekken tegen monetaire calamiteiten. Een tijd lang bewoog de Bitcoin koers, in een krappe range van duizend dollar, tussen ruwweg $ 9.000 en $ 10.000. Beleggers en handelaren keerden terug en Bitcoin trading nam weer in populariteit toe gezien de toegenomen handelsvolumes op de grote crypto-exchanges.

In de afgelopen paar weken heeft Bitcoin iedereen verrast toen het plotseling sterk in waarde begon te stijgen, de barrière van $ 10.000 overschreed en omhoog schoot om zelfs de barrière van $ 12.000 te doorbreken. Voorstanders praten over hoe dit was voorbestemd, sceptici zeggen dat het slechts een tijdelijke opleving is en dat de marktcorrectie net zo scherp zal zijn als de opkomst, traders trachten te kopen en een graantje mee te pikken en bitcoin-beleggers kijken gewoon toe hoe het stijgt en berekenen ieder uur de waarde van hun Bitcoin(s) in euro’s. Verreweg de meeste mensen echter, zijn zich van dit alles niet bewust en zullen er pas weer over horen wanneer het Bitcoin nieuws de mainstream media bereikt, doordat het de oude all-time high op bijna $20.000 heeft overschreden.

Maar de belangrijkste vraag: is dit een tijdelijke opleving of duidt dit op een nieuwe bull run voor Bitcoin? Laten we de feiten beoordelen:

• Het wantrouwen in het beleid van de centrale banken: de manier waarop regeringen worstelen om hun economieën overeind te houden tijdens corona pandemie stuiten op veel weerstand en kritiek. De VS had bijvoorbeeld het grootste hulppakket ooit aangekondigd, een plan van $ 1,1 biljoen om haar economie op de been te houden. Een hoeveelheid geld die uit het niets is gecreëerd, met weinig onderliggende waarde om het te ondersteunen. Het risico van inflatie en devaluatie van de belangrijkste valuta ter wereld, de Amerikaanse dollar, heeft veel mensen bang gemaakt. Velen hebben ook nog slechte herinneringen aan de financiële crisis van 2007-2008, waar banken verantwoordelijk waren voor het laten imploderen van de Amerikaanse hypotheek en woningmarkt.

• Rendement op spaargeld: Door de economische omstandigheden zijn valuta’s over de hele wereld in waarde gedaald. Het spaarrendement is net niet voldoende om de inflatie te dekken. Hierdoor vluchten spaarders en beleggers o.a. naar goud en naar Bitcoin aangezien deze niet kunnen worden bijgedrukt door de centrale bank, maar wel een mooi rendement opleveren.

• Halving: Zoals al besproken, heeft de bitcoin halving begin mei plaatsgevonden en is de hoeveelheid nieuwe Bitcoins die na deze laatste halving wordt gegenereerd verminderd. Het directe effect is al voorbij, maar op de lange termijn betekent het kleinere aanbod dat de vraagdruk zal toenemen. Historisch gezien is de prijs van Bitcoin ook altijd een paar maanden na het evenement begonnen aan een stijging, net als nu.

• 200 WMA: in de afgelopen weken is het 200 dagen gewogen voortschrijdend gemiddelde van Bitcoin de grens van $ 6.000 gepasseerd. Historisch gezien is Bitcoin nooit onder de 200 WMA gezakt. Deze nieuwe steun heeft handelaren een boost gegeven. Als deze minimumprijs klopt, is de minimale verwachte waarde van Bitcoin net een stuk hoger geworden.

• COVID Relief Package, deel 2: het tweede deel van het Covid Relief Package, een pakket steunmaatregelen die de regering van de VS neemt om burgers en bedrijven financieel te steunen, staat voor de deur. Dit zal weer een nieuwe stortvloed aan nieuw gecreëerde dollars zijn die over het land wordt uitgestort. Ook in Europa is de kans klein dat we het laatste van de steunmaatregelen hebben gezien. Ook hier zullen de komende jaren veel extra euro’s worden gecreëerd. Het gevolg van dit alles is dat mensen naar hard assets vluchten die buiten de controle vallen van de centrale bank. Bitcoin is één van die hard assets.

Al deze voorwaarden dragen zeker bij aan de opkomst van Bitcoin, maar de vraag die iedereen in de cryptowereld zich op dit moment stelt is: is de stijging van de Bitcoin koers het begin van een nieuwe indrukwekkende bull run of niet?

Het antwoord ligt in dezelfde feiten als hierboven beschreven. Naarmate meer en meer voorwaarden gunstig worden voor Bitcoin, neemt het vertrouwen in zijn kernwaarden van beperkt aanbod, decentralisatie en een vertrouwde omgeving toe. Goud is al duizenden jaren het antwoord op politieke, financiële en monetaire onrust. Bitcoin zou wel eens het moderne antwoord op deze zaken kunnen zijn. Men noemt het ten slotte niet voor niets “het digitale goud”.

Dus is de huidige stijging van de Bitcoin koers de start van een nieuwe bull run? Niets is zeker, maar de voorwaarden daarvoor zijn zeker aanwezig.

