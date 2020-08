De printkosten per pagina zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan het afdrukken van een foto met een inkjetprinter tot 250 keer duurder zijn dan een zwart-witdocumentje printen met een laserprinter. Dat is natuurlijk een beetje appelen met peren vergelijken, maar ook onderling zijn er wel degelijk grote verschillen.

Gelukkig kan je het een en ander doen om minder printkosten te maken.

# 1. De juiste printer kiezen

Bij een printer heb je grofweg de keuze tussen een inkjetprinter en een laserprinter. Het verschil tussen deze twee heeft alles met de onderliggende techniek te maken. Een inkjetprinter spuit inkt met een printkop op het papier. Laserprinters doet het dan weer door middel van droog poeder en een laser. Inkjetprinters zijn bij aankoop vrij goedkoop, zeker als je voor een instapmodel kiest, maar in gebruik vaak erg duur. Bij laserprinters geldt het omgekeerde. Laserprinters zijn wel meestal niet geschikt of minder goed in het printen van foto’s.

De aanschafprijs is zeker niet heilig en je doet er goed aan om toch ook even naar het verbruik te kijken en op basis daarvan een keuze te maken. Laat je ook niet gek maken over gratis inktpatronen of een gratis toner die je bij je printer krijgt: vaak werden ze speciaal voor deze weggeefactie gemaakt en zijn ze zelfs niet eens helemaal vol. Halflege inktpatronen zijn bij dergelijke weggevertjes zeker geen uitzondering.

# 2. Een huismerk gebruiken

Over het algemeen geldt dat goedkoop duurkoop is en dat heeft alles te maken met het hoge verbruik enerzijds en de dure inktpatronen en toners anderzijds. Printerfabrikanten hanteren het zogenaamde scheermesjesmodel waarbij ze hun producten met weinig tot geen winst op de markt brengen, maar tegelijkertijd sterk cashen op hun inktpatronen en toners. Wel zijn er steeds vaker concurrenten op de markt die hun eigen huismerk aanbieden. Met zo’n huismerken of klooncartridges kan je veel besparen. Neem bijvoorbeeld de toner Brother TN-2410 waarbij je voor zo’n 1.200 afdrukken ongeveer € 38 moet betalen. Kies je hier voor een huismerk, betaal je vaak minder dan € 26 terwijl je al gauw 1.300 keer kan afdrukken. Dat is een besparing van bijna 37%.

# 3. Toners verkopen

Als je alsnog originele toners en cartridges gebruikt, hebben we goed nieuws voor jou. Er zijn verschillende opkopers op de markt die deze toners en catridges opkopen. Ze kopen bijvoorbeeld je overstock over als je een nieuwe printer koopt, maar dat doen ze vaak alleen maar als het niet om huismerken gaat. Wanneer je printer bijna aan vervanging toe is, valt het dan ook te overwegen om van het huismerk af te stappen en zo te voorkomen dat je overstock waardeloos wordt.

Er zijn overigens ook bedrijven die gratis je gebruikte toners op komen halen voor recyclagedoeleinden of waar je ze zelf even binnen kan brengen. Ook dat is natuurlijk beter dan ze bij het afval te gooien, al was het maar omdat ze carbon en inkt bevatten en dat moeder natuur daar niet meteen de beste relatie mee heeft.

# 4. Het juiste lettertype gebruiken

In bedrijven waar vaak wordt geprint, kan er wel wat inkt bespaard worden door standaard een ander lettertype te gebruiken. Als je een van de standaard lettertypes gaat gebruiken, is Times New Roman een goed idee. Het zou bijvoorbeeld 27% efficiënter zijn dan Arial.

Daarnaast zijn er ook speciale lettertypes die werden ontworpen met het doel om inkt te besparen. Een bekend voorbeeld daarvan is Ecofont. Bij Ecofont zitten je letters telkens vol kleine gaatjes die met het blote oog vrijwel niet zichtbaar bij een lettergrootte van 12 of kleiner. Het programmaatje, dat ook in het Nederlands beschikbaar is, zet automatisch alles om opdat er maximaal wordt bespaard. Hier loopt de besparing op tot 50%. Wel heb je een licentie nodig om Ecofont te mogen gebruiken. Het is dan ook vooral interessant voor grotere bedrijven of hobbyisten die veelvuldig printen.

Een alternatief voor Ecofont is Ryman Eco. Dit lettertype wordt gratis aangeboden. Hier hebben de letters geen kleine gaatjes, maar bestaan ze uit allemaal lijntjes waartussen ruimte is overgelaten. Bij kleine lettertypes is het verschil opnieuw niet merkbaar. De besparing bedraagt zo’n 33% en het gaat hier ook enkel om een lettertype en geen programma zoals je dat bij Ecofont wel krijgt. Omdat het gratis is, is het voor particulieren wel interessanter.

