Steeds meer mensen beginnen wat vraagtekens te zetten bij de virtuele verbinding. We moeten absoluut alert blijven; we moeten verbonden blijven en altijd en overal beschikbaar zijn. Dit kan ongetwijfeld op een positieve manier ons leven beïnvloeden, bijvoorbeeld door op afstand te werken, onze eigen schema's te bepalen en dat proberen te combineren met alle huishoudelijke taken en gezinsleven

Als je niet de vereiste ontvangst krijgt om dat te doen, zijn er apparaten om je uit de brand te helpen. Je kunt een signaal versterker met superkrachtige antennes aanschaffen, klaar om de geringste glimp van een signaal op te vangen, om je leven comfortabeler te maken. Maar is deze connectiviteit een zegen of een vloek? Laten we eens kijken naar de voors en tegens, door een paar statements op een rijtje te zetten. Daarnaast zullen we de voordelen van de GSM signaal versterker. onder de loep nemen.

Connectiviteit bespaart tijd. Je hoeft niet lang te vergaderen met collega’s als je belangrijke informatie via e-mail kunt versturen. Of laten we een meer alledaagse situatie nemen als je een vriend wilt ontmoeten voor een biertje, maar hij wat later komt. Hij kan je dan informeren voordat je naar de kroeg gaat. Een handig stukje tijdsmanagement. De uitdrukking “tijd is geld” heeft sinds de komst van de smartphones een hele nieuwe lading gekregen. Met de wereld op zak bellen we liever dan dat we elkaar ontmoeten en sms’en dan dat we bellen. Gewoon omdat het minder tijdrovend is.

We kunnen zo efficiënter werken. We hebben allemaal het dagelijks leven op kantoor meegemaakt. In werkelijkheid is het echte aantal productieve werkuren eerder 4 dan 8. Waarom zou je dan naar kantoor gaan, als je thuis in je pyjama’s hetzelfde werk kunt doen? Dit is natuurlijk niet een optie die voor iedereen werkt, maar wel voor mensen die allerlei dingen moeten combineren in de 24 uur die de dag telt. Met de connectiviteit die het hele decennium steeds meer is geworden, wordt werken op afstand steeds wenselijker, krijgen mensen meer controle over hun leven en zijn er meer mogelijkheden voor effectief tijdmanagement.

Verbinding met je dierbaren. Veel mensen leven niet in de buurt van bejaarde ouders of ze gaan vaak zakenreis zonder het gezin. Is het niet heerlijk om met je kinderen te videochatten, als je in een hotelkamer zo ver van huis bent? Natuurlijk! Kun je je vader ook bellen als je aan het vissen bent op een boot? Natuurlijk! Veel mensen hebben vrienden waar we via sociale media contact mee houden, omdat ze aan de andere kant van de wereld wonen.

Meer angst. Naast alles wat we tot nu toe besproken hebben, lijkt dit nogal deprimerend, maar dat maakt het nog niet minder waar. Veel meer mensen lijden aan ernstige angststoornissen dan ooit tevoren. Daarnaast is ook de demografie veranderd. Tegenwoordig lijden tieners veel meer aan deze stoornis, en er zijn cijfers die dat bewijzen. Natuurlijk hebben ze al zoveel dingen te doen, maar connectiviteit legt een extra druk op de situatie. Het is zo vreselijk, dat elke fout die je op 14-jarige leeftijd maakt, nu potentieel kan worden vastgelegd en altijd op het web blijft rondzwerven, waar iedereen het kan zien. Kun je je dat voorstellen? Elke boze tekst, elk gevecht dat je wint of verliest, elk geschreven woord. Het is overweldigend genoeg voor een volwassene om mee om te gaan, en kan zeker te veel worden voor een tiener.

Zoals elk geweldig idee uit de geschiedenis van de mensheid, kan de wereldwijde connectiviteit worden gebruikt als een geweldig hulpmiddel om in je behoeften te voorzien maar ook als een vloek die je pijn en ongemak bezorgt. Daarom is de enige manier om vooruit te komen dat je hier slim mee omgaat. Bewaar het evenwicht. Het is een goed idee om je kinderen een basistelefoon te geven om contact met ze te kunnen houden. Maar misschien wil je dat 11e telefoontje nog eens overdenken, om er zeker van te zijn dat je zoon de afwas wel doet of zijn handen wast voor de lunch. Tieners hebben ook privacy nodig. Op afstand werken vanuit huis is geweldig, en je kunt om 23.00 uur aan de slag als je dat wilt, maar aan de andere kant moet je jezelf toestaan om uit te rusten, en er zeker van zijn dat je die rust in het drukke schema past. Rust betekent nu dat je je telefoon weglegt en wat rust hebt, zonder naar het scherm te staren. Houd de balans tussen het gekke levensritme en je eigen geestelijke gezondheid, om geen van beide te verliezen.

