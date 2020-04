T-shirts zijn voor velen van ons een manier om ons uit te drukken. Voor anderen is het weer de ideale manier om gratis te adverteren. Misschien heb je wel een briljant idee om beide te combineren; een t-shirt dat bij anderen in de smaak valt en tegelijkertijd je bedrijf promoot. Of wellicht ben je gewoon op zoek naar een manier om een extra zakcentje te verdienen door t-shirts voor bepaalde gelegenheden te ontwerpen zoals een vrijgezellenfeestje, verjaardagsfeestje of ander speciaal evenement. Wat de reden ook is, het gaat erom hoe je het aanpakt.