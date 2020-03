De meest gebruikte chatapplicatie voor smartphones is zonder meer de WhatsApp. Momenteel heeft WhatsApp maar liefst 1,5 miljard dagelijkse gebruikers. De meeste gebruikers kennen WhatsApp alleen als een app op de smartphone.

Maar wist je dat je WhatsApp ook kunt gebruiken op je pc of laptop? Dit voorkomt dat je voortdurend voorovergebogen boven je smartphone hangt.

Via een programma of browser

Met een smartphone en een internet -abonnement heb je alles wat je nodig hebt om van WhatsApp gebruik te maken. Hiermee kun je op je smartphone berichten sturen naar je contacten, foto’s en video’s versturen en zelfs rechtstreeks contact leggen via de webcam. Uiteraard kun je via WhatsApp ook nog klassiek bellen.

Maar krijg je tijdens je werk veel berichten, dan zul je moeite hebben om op je smartphone de berichten te lezen en te beantwoorden. Je zit dan namelijk de hele tijd op je smartphone en lijkt het alsof je helemaal niet aan het werk bent.

Met WhatsApp op je pc of laptop breng je daar verandering in. Alle functies van WhatsApp kunnen ook op je pc uitgevoerd worden. Je kunt kiezen uit twee methodes. Dit kan rechtstreeks via de webbrowser of je download het programma WhatsApp. Er is niet veel verschil tussen beide methodes. Op je eigen pc kun je gemakkelijk het programma downloaden. Gebruik je een openbare pc, dan is het verstandig om de browserversie te openen. Alleen niet vergeten om uit te loggen als je klaar bent.

Koppelen met je smartphone

Er is een kleine ‘maar’ bij het gebruik van WhatsApp op je pc of laptop. Whatsapp via de browser en via het programma moeten gekoppeld worden met WhatsApp op je smartphone. Als je geen WhatsApp op je smartphone hebt, dan kun je ook geen gebruikmaken van de versies op je pc. Het is dus niet zo zoals bij veel andere applicaties, dat je een login hebt en ongeacht of een applicatie nu wel of niet op je smartphone hebt staan kunt inloggen.

Het koppelen lijkt misschien moeilijk, maar is het niet. Hiervoor maakt WhatsApp een QR-code aan. Je opent dus WhatsApp in je browser of via het programma. Vervolgens ga je naar WhatsApp op je smartphone en zoek je in het menu ‘WhatsApp Web’ op. Hier kun je de QR-code van WhatsApp scannen en is WhatsApp op beide apparaten gekoppeld.

Geen smartphone meer nodig

Wanneer WhatsApp is gekoppeld, heb je de smartphone niet meer nodig. Wel moet deze in de buurt zijn en je internet-abonnement moet aan staan, want zonder internet valt de koppeling weg. In WhatsApp op je pc moet je nu alleen nog instellen dat je bureaubladmeldingen wilt ontvangen. Zo kun je WhatsApp minimaliseren en doorgaan met werken, maar krijg je toch een melding op je pc als er een bericht binnenkomt. Je hoeft voor nieuwe meldingen ook niet op je smartphone te kijken, dus die kun je wegstoppen in je tas. Let wel op dat je WhatsApp alleen kunt gebruiken op een pc met minimaal Windows 8 of een iMac.

