Het is misschien wel één van de grootste ergernissen van internetgebruikers: het onthouden van al die inlognamen en wachtwoorden. De gemiddelde internetgebruik heeft een account op tal van verschillende websites en webshops.

Aan al deze accounts hangt een inlognaam met bijbehorend wachtwoord. Maar probeer al deze inlognamen en wachtwoorden maar eens te onthouden. Een wachtwoordmanager helpt je hiermee.

Je wachtwoord onthouden

Zonder dat je ook maar online komt, heb je al een eerste inlognaam en wachtwoord nodig. Dit is het geval bij het opstarten van je pc of laptop en je smartphone. Je pc kun je nog automatisch laten opstarten zonder wachtwoord. Ook je smartphone heeft ten eerste al de pincode nodig voor je sim only abonnement en een login voor je besturingssysteem, zoals Android of iOS. Ook dit kun je automatisch instellen, zodat hier niet telkens om gevraagd wordt. Maar dan zijn er nog de talloze websites waar je aankopen doet, informatie aanvraagt of waar je gewoon lid van bent. Veel mensen schrijven hun gegevens op een papiertje. Dit is natuurlijk niet veilig en er is een risico dat je je papiertje kwijtraakt. Voor elke website hetzelfde wachtwoord gebruiken? Dit is ook verre van veilig. Iemand die kwaad wil en in het bezit is van jouw wachtwoord zal diverse websites proberen. Hij of zij zal geluk hebben als je voor ieder account hetzelfde wachtwoord gebruikt.

Wat is een wachtwoordmanager?

Een wachtwoordmanager is een programma op je pc of app op je smartphone, dat je helpt met het beheren, onthouden en het verbeteren van je wachtwoorden. Wanneer je de wachtwoordmanager installeert, hoef je nog maar één wachtwoord te onthouden, namelijk die van de wachtwoordmanager zelf. Je kunt al je zelfverzonnen wachtwoorden in de manager zetten, maar nog beter is het om gebruik te maken de ingebouwde wachtwoordgenerator. Je weet dan



zeker dat je een zeer sterk wachtwoord krijgt en dat deze moeilijk is, is geen probleem meer. Je hoeft het wachtwoord immers niet meer te onthouden. Een voordeel van een goede wachtwoordmanager is dat de wachtwoorden door middel van encryptie worden opgeslagen. Mocht je gehackt worden, dan is het nog steeds zeer lastig om achter je wachtwoorden te komen. Met een internetverbinding op je pc of laptop worden al je wachtwoorden tussen de diverse apparaten gesynchroniseerd. Een wachtwoord die je op je pc aanmaakt, kun je ook gemakkelijk op je smartphone terugvinden. Daarnaast kun je in de wachtwoordmanager ook andere gegevens opslaan, zoals adressen en creditcardnummers.

Hoe veilig zijn wachtwoordmanagers?

Op het eerste gezicht lijkt het een risico om al je wachtwoorden op één plek op te slaan en ook nog eens uit handen te geven aan de fabrikant van de wachtwoordmanager. Toch hoef je je meestal geen zorgen te maken. De wachtwoorden worden in zogenaamde persoonlijke kluizen opgeslagen, waarvan alleen jij het wachtwoord weet. Zelfs de wachtwoordmanager zelf is hier niet van op de hoogte. In combinatie met encryptie is het nagenoeg onmogelijk dat iemand ooit achter je wachtwoorden kan komen. Uiteraard kan er altijd een lek ontstaan of kunnen er gegevens gehackt worden, maar goede wachtwoordmanagers hebben hun zaken goed voor elkaar. Een wachtwoordmanager blijft nog steeds het beste alternatief voor het opschrijven van je wachtwoorden op een briefje.