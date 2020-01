Of je het nu een smartwatch, een digitale of intelligente horloge noemt, dit technologisch hoogstandje zorgt er hoe dan ook voor dat je allerhande betalingen kan verrichten zonder je portefeuille boven te halen. We laten ons licht schijnen over wat we dit jaar mogen verwachten van de smartwatch.

De smartwatch, het boegbeeld van de wearables

Volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse bedrijf Gartner wordt de markt van de wearables gedomineerd door de smartwatches. Daarmee steekt de hoogtechnologische horloge onder meer de VR-headset en de draadloze headset de loef af. Volgens Gartner zal de markt voor wearables dit jaar 52 miljard dollar waard zijn, ofwel 27 procent meer dan in 2019. Smartwatches maken het mogelijk om permanent verbonden te zijn met je smartphone. Verwacht wordt dat de verkoop van smartwatches tussen 2018 en 2021 zal verdubbelen tot 27,4 miljard dollar.

Meer en meer spelers storten zich op de markt van de smartwatches

Apple blijft op dit moment de marktleider met zijn Apple Watch en WatchOs, zijn eigen mobiele besturingssysteem. Al zien we dat meer en meer goedkope smartphonemerken, zoals de Chinese bedrijven Huawei en Xiaomi, hun intrede maken op de smartwatchmarkt Ook de horlogemerken hebben hun zinnen gezet op diezelfde markt. Door die stevige concurrentie moeten de producenten alles in het werk stellen om zich op technologisch vlak te onderscheiden van de concurrentie. En daar kunnen wij als consument van profiteren. Naarmate de technologie evolueert, wordt zo’n slimme horloge almaar betaalbaarder. Vandaag variëren de prijzen tussen 100 en 750 euro. Gartner verwacht dat de prijzen tussen 2020 en 2021 met 4,5 procent zullen dalen. Zo’n prijsdaling zou de markt moeten openbreken voor een ruimer publiek.



Tussen de grote smartwatchproducten zijn er enkelen die intussen hun eigen betaaloplossing hebben gelanceerd. Zo heb je onder meer Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay of Samsung Pay.

En Google? De Amerikaanse reus heeft momenteel nog geen smartwatch op zijn naam staan. Het bedrijf heeft voornamelijk zijn zinnen gezet op het softwaregebeuren en de fintechsector. Zo heeft Google inmiddels zijn eigen betaaloplossing gelanceerd: Google Pay. Daarenboven gebruiken de meeste fabrikanten Google’s mobiele besturingssysteem Wear OS voor hun smartwatches.





Desalniettemin doen er enkele geruchten de ronde dat Google in het geheim bezig is aan de ontwikkeling van de ‘Google Pixel Watch’. De overnames van Fossil in januari 2019 en Fitbit in november 2019 hebben de geruchten nieuw leven ingeblazen. 2020 wordt misschien wel het jaar waarin Google grandioos uitpakt met zijn eigen smartwatch. Met zo’n lancering zou de internetreus de concurrenten, zoals Apple, het vuur aan de schenen kunnen leggen. Dit alles kan resulteren in een nieuwe innovatiewedloop.

De banken willen ook een stukje van de taart

Het merendeel van de gebruikers gebruikt de smartwatch onder meer om hun fysieke activiteiten en gezondheid op te volgen (stappenteller, calorieënteller, enz.). Daarenboven kan je je smartphone gebruiken om je telefoongesprekken of berichten te raadplegen of contactloos te betalen. In dat laatste geval heb je dus niet langer je portefeuille nodig wanneer je de winkel binnen wandelt.

Als gevolg van de financiële crisis heeft het vertrouwen van de consumenten in de bank een serieuze deuk gekregen. Ze gaan dus op zoek naar alternatieven voor de traditionele banken. De banken zijn hoe dan ook vastberaden om dat vertrouwen terug te winnen. Zo werken ze onder meer samen met GAFA (Google, Amazon, Facebook en Apple) om allerhande betaalapps aan te bieden voor de smartwatch.



Dankzij die samenwerking is het onder meer mogelijk om contactloos te betalen met je smartwatch. Die betaling wordt mogelijk gemaakt dankzij de zogeheten NFC-technologie (Near Field Communication). NFC stelt je in staat om gegevens over korte afstand te transfereren. Het brengt met andere woorden een draadloze verbinding tot stand tussen je smartwatch en de betaalterminal. NFC heeft daarom geen internetverbinding nodig, aangezien je horloge is uitgerust met een chip.

Om te kunnen betalen met je smartwatch, moet je horloge aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

Je smartwatch moet de installatie van apps mogelijk maken en uitgerust zijn voor contactloze betaling.

Je smartphone moet een versie van het mobiele besturingssysteem hebben die compatibel is met de applicatie en met de aangesloten smartwatch.

Je bank moet een applicatie hebben die compatibel is met het gebruik van een smartwatch.

De betaalterminal van de winkel waar je je aankopen wilt doen, moet uitgerust zijn met NFC-technologie. Merk op dat het in veel winkels in België mogelijk is om contactloos te betalen: Colruyt, Delhaize, Aldi, Exki, Starbucks, Ici Paris XL, Carrefour, Fnac, MediaMarkt, VandenBorre, Decathlon, Zara, enz.

Meerdere Belgische banken afficheren op hun site de mogelijkheid om met een smartwatch te betalen. Je hoeft enkel maar de applicatie van je bank te downloaden. Vervolgens wordt er via bluetooth een verbinding tot stand gebracht tussen je smartwatch en smartphone. Daarna hoef je enkel maar je bankkaart te registreren op je smartwatch. Wanneer je je horloge draagt, hoef je die enkel dicht bij een betaalterminal te houden om de betaling te af te ronden. Je hoort dan een piepgeluid of voelt een trilling die aangeeft dat de transactie is voltooid.

Hier is een klein overzicht van banken die betaaloplossingen via een smartwatch aanbieden:

Apple Pay Google Pay Fitbit Pay Garmin Pay Particularités Belfius Compatibel met smartwatches van Apple en Android. Mogelijk om je rekening en de laatste vijf transacties te raadplegen Op Android ontvang je notificaties als het saldo op je rekening wijzigt BNP Paribas Fortis X X X X Compatibel met smartwatches van Apple en Android. Mogelijk om het saldo op de rekening en de laatste drie transacties te raadplegen CBC/KBC X X X Compatibel met smartwatches van Apple en Android. Mogelijk om de laatste drie transacties te raadplegen Fintro X X X X Compatibel met smartwatches van Apple en Android. Mogelijk om het saldo op de rekening en de laatste drie transacties te raadplegen Hello bank X X X X Compatibel met smartwatches van Apple en Android. Mogelijk om het saldo op de rekening en de laatste drie transacties te raadplegen ING Compatibel met smartwatches van Apple en Android Mogelijk om het saldo op de rekening te raadplegen N26 X X

Wil je weten of je bank een soortgelijke service aanbiedt? Raadpleeg dan zeker de site van de bank.

De smartwatch, een gadget of een ware revolutie?

Connectiviteit, draagbaarheid, gebruiksgemak… het zijn maar enkele voordelen van de smartwatch. Maar om de smartwatch echt onmisbaar te maken in het dagdagelijkse leven, is er nog werk aan de winkel. De levensduur van de batterij (gemiddeld enkele dagen) blijft een van de belangrijkste minpunten. Veel smartwatches vereisen overigens het gebruik van de smartphone voor bepaalde acties, zoals het valideren van een betaling. We moeten met andere woorden evolueren naar een smartwatch die 100 procent autonoom werkt.

Veel mensen stellen zich ook vragen bij de veiligheid van wearables, zoals de smartwatch. En dat is ook de Europese Unie niet ontgaan. Zo is de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) van kracht. Die wetgeving bepaalt onder meer dat je kaartnummer niet wordt geregistreerd door de betaalterminal in de winkel of een online betaaldienst. De online betalingsverwerker verzendt de betalingsinformatie simpelweg in de vorm van een uniek nummer dat in een versleuteld formaat is opgeslagen in de beveiligde chip op je toestel. Zo wordt het risico op fraude binnen de perken gehouden. Het is in feite alleen mogelijk om met je Smartwatch te betalen als je het draagt, omdat het in staat is om de eigenaar te identificeren door middel van huidcontact. Bovendien is de contactloze betaling beperkt tot een bepaald bedrag (tussen € 25 en € 50, afhankelijk van de bank). Als je ten slotte de verbinding tussen je smartwatch en je Smartphone deactiveert, worden je bankgegevens automatisch van je smartwatch verwijderd. Indien je de “lokalisatie”-functie hebt geactiveerd, kan je je apparaat in geval van verlies of diefstal lokaliseren, de betaalapplicaties tijdelijk deactiveren en alle gegevens op je apparaat wissen. Als je deze functie niet hebt geactiveerd, bel dan onmiddellijk Card Stop (+32 70 344 344).

Tot slot is het scala aan toepassingen die compatibel zijn met Smartwatch op dit moment nog relatief klein. Ontwikkelaars moeten daarom worden aangemoedigd om in dit specifieke apparaat te investeren. Er zijn echter al veel toepassingen voor het beheer van je financiën. Dit zijn onder andere Bring!, waarmee je je boodschappenlijstje direct op je horloge kunt bekijken, en Tricount, waarmee je je uitgaven als groep kunt beheren. Tot slot kan je met Stocard al je klantenkaarten op je horloge opslaan, zodat je ze bij de kassa kunt laten scannen en zo geld kunt besparen. Wie weet, misschien kan je binnenkort een vluchtvergelijker gebruiken of de goedkoopste lening rechtstreeks op je smartwatch vinden.



Dus, is de smartwatch een tijdelijke hype of een echte revolutie? De Gartner-studie lijkt een duidelijke trend aan te geven: ondanks de pijnpunten, wordt verwacht dat de smartwatch de komende jaren gemeengoed zal worden.

