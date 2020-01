VPS staat voor Virtual Private Server, een fysieke server die wordt opgedeeld in meerdere virtual private servers. Een VPS geeft je een stuk meer vrijheid, wat dan ook veel voordelen heeft. Als je hier gebruik van maakt kun je de server zelf beheren, hierdoor kun je zelf software op de server installeren, de server up to date houden en beveiligen.

Ben je ook van plan om te kiezen voor een VPS maar weet je het nog niet zeker? We geven je de grootste voor- en nadelen zodat je keuze een stukje makkelijker wordt.

De voordelen van een Virtual Private Server

Een VPS biedt dus een hoop voordelen. Vooral de vrijheid die je hebt door gebruik te maken van deze server is de reden dat mensen kiezen voor een VPS. Andere voordelen zijn als volgt:

De pakketten zijn makkelijk aanpasbaar. Hierdoor kun je bijvoorbeeld snel beschikken over extra capaciteit en betaal je alleen voor hetgeen je echt nodig hebt.

De snelheid is een stuk beter bij het gebruik van een VPS. Dit is omdat jij als enige van de server gebruikmaakt en deze niet hoeft te delen met andere.

Wanneer je gebruikmaakt van een VPS kun je deze zelf beveiligen. Hierdoor weet je zeker dat al je gegevens goed zijn afgeschermd.

De nadelen van een Virtual Private Server

Alles heeft z’n voor- en nadelen, zo ook bij een VPS. We vertellen je daarom graag ook wat de nadelen zijn van een VPS zodat je te weten komt of het voor jou geschikt is.

Een VPS is vaak een stukje duurder dan shared hosting. Dit hoeft natuurlijk niet erg te zijn als een VPS veel voordelen voor jou heeft.

Wanneer je kiest voor een VPS moet je hier wel iets meer tijd en moeite in steken. Zaken zoals het onderhoud en de beveiliging zul je namelijk zelf moeten doen.

Voor een VPS heb je meer technische kennis nodig dan voor een shared server.

Een VPS is niet geschikt voor websites of apps die ontzettend groot zijn.

Of je ook voor een VPS moet kiezen hangt dus erg af van je situatie en wat je nodig hebt. We hopen dat het iets duidelijker voor je is geworden wat precies de voor- en nadelen zijn. Kies je ook voor een VPS of ga je toch liever voor een shared server?