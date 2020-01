Voor videobewerking van het hoogste niveau is allang geen uitgebreide studio meer nodig. Met behulp van de juiste software kan je ook zelf al veel bereiken. Die software wordt steeds krachtiger en is steeds gemakkelijker te gebruiken. Dit maakt het nog interessanter om zelf video’s te maken, bijvoorbeeld om op sociale media te gebruiken. Om een idee te geven van de programma’s die je daarvoor moet gebruiken, vind je hier de beste op een rij bij elkaar.

Video in alle mogelijke vormen

Wanneer het gaat over de beste videobewerkingsprogramma’s van dit moment, dan moet Movavi genoemd worden. De kracht van dit programma zit in de mogelijkheid om allerlei verschillende soorten video te produceren. Er zijn meer dan 180 verschillende formaten mogelijk met de nieuwste uitgave van dit programma. Waarbij het ook nog eens heel gemakkelijk is gemaakt om bij te snijden of te knippen en plakken. Zo kan je dus elke video in de juiste vorm vangen. Vooral het feit dat het zo gemakkelijk te begrijpen is, speelt een belangrijke rol. Ook de flexibele toepassing maakt het natuurlijk wel heel aantrekkelijk.

De bekende methode

Adobe brengt al jaren videobewerkingssoftware uit waarmee video’s van optimale kwaliteit te maken zijn. Dit is dan ook voor velen het bekende programma om mee te werken. Een goed voorbeeld is Adobe Première. Een mogelijkheid die je hebt wanneer je hiermee werkt, is het maken van 360 graden video’s. Dit is een vorm van film die sterk in opkomst is en in de tijd van VR alleen maar groter zal worden. Dat je daar nu al het één en ander over kunt leren, is natuurlijk een voordeel. Al heb je dan wel een bepaalde basis in het maken van video’s nodig. Denk daar goed over na.

Speciaal voor de Mac

Wie met een Mac werkt, wil daar natuurlijk ook het liefst de videobewerkingsprogramma’s die het best passen voor hebben. In dat geval is het een goed idee om met Final Cut Pro te werken. Ook dit is, net als de hiervoor genoemde programma’s, software die natuurlijk al jaren bovenaan de lijst prijkt. Het werken met de tijdlijn in plaats van met sporen zorgt dat snel en gemakkelijk een video ontwikkeld kan worden. Terwijl het programma ook tussentijds van updates voorzien wordt waar je al voor betaalt bij de aanschaf ervan. Dit betekent dat het altijd optimaal zal werken bij gebruik.