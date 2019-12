Heb je iemand in je naaste omgeving waarvan je een (naderende) gameverslaving vermoedt?

Of heb je zelf het vermoeden dat je favoriete hobby te dwangmatig en obsessief is geworden? Kijk dan of je voldoet aan een van onderstaande kenmerken van een gameverslaving en grijp tijdig in door hulp te zoeken.

Wat is een gameverslaving?

Als je graag veel gamet, betekent dat nog niet dat je gelijk verslaafd bent, ondanks wat mensen soms beweren. We spreken namelijk pas van een verslaving wanneer dit gamen dwangmatige en obsessieve vormen aanneemt. Je kunt dan niet meer stoppen met gamen en zelfs wanneer dit wel lukt, ben je in je hoofd ermee bezig.

Welke mentale kenmerken heeft een gameverslaving?

Wie kampt met een gameverslaving, heeft vaak obsessieve gedachten en weet deze niet meer van de game af te houden. Een gameverslaving gaat meestal ook gepaard met onrustigheid, gespannenheid en snelle irritatie. Daarnaast ligt een depressie altijd op de loer, net als vervreemding van de realiteit.

Welke lichamelijke kenmerken heeft een gameverslaving?

Anders dan wat veel wordt verondersteld, heeft een gameverslaving ook lichamelijke kenmerken. Brandende ogen, bijvoorbeeld. Of jeukende benen, verkrampte schouders en brandende polen. Daarnaast ogen mensen met een gameverslaving vaak futloos, zijn ze snel vermoeid en treedt er dikwijls hoofdpijn op. Klachten als deze worden deels veroorzaakt door te weinig nachtrust en beweging en een onevenwichtig voedingspatroon.

Naast de hierboven genoemde problemen, leidt een gameverslaving doorgaans ook tot een ontwrichting van het sociale leven. Verslaafden verwaarlozen vaak studie of werk en onderhouden niet langer sociale contacten – en zelfs wanneer personen in kwestie wel aanwezig zijn op allerhande bijeenkomsten, zijn ze er met hun hoofd niet bij.

Waar kan ik hulp vinden?

Herken jij de persoon uit je omgeving in de hierboven genoemde mentale en lichamelijke kenmerken? Of zie je misschien wel jezelf terug in dit verhaal? Weet dan dat er altijd hulp voor handen is. Verschillende behandeling hebben een bewezen effect en helpen verslaafden van hun probleem af te komen. Neem contact op met Trubendorffer voor meer info.