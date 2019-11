Alle fotoprints vervagen uiteindelijk, dat is algemeen bekend. Er is voor het verstrijken van de tijd geen wondermiddel, nog niet in ieder geval!

Maar het afdrukken van uw kostbare foto op canvas is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat die rijke kleuren er vandaag nog zijn en morgen niet ineens verdwenen zijn. En we hebben een aantal geweldige ideeën om ervoor te zorgen dat uw fotoafdruk een leven lang meegaat.

Lees verder voor antwoorden op deze vragen en meer:

“Waarom vervagen fotoafdrukken?”

“Waar kan ik duurzame afdrukken op canvas kopen?”

“Wat kan ik doen om mijn afdrukken te beschermen?”

“Wat zorgt er trouwens voor dat fotoafdrukken vervagen?”

U zult gezien hebben dat niet alleen foto’s, maar ook gordijnen, de ruggen van boeken, kleding en meer vervagen. Meer dan één factor veroorzaakt dit:

Ultraviolette straling (UV). Dit is de hoofdschuldige. Wanneer zonlicht op drukwerk valt, dan vindt er een verandering op moleculair niveau plaats. UV van de zon veroorzaakt een chemische reactie in de kleurstoffen van elke stof, waardoor chemische bindingen worden verbroken en degradatie optreedt, d.w.z. vervagen.

Dit is de hoofdschuldige. Wanneer zonlicht op drukwerk valt, dan vindt er een verandering op moleculair niveau plaats. UV van de zon veroorzaakt een chemische reactie in de kleurstoffen van elke stof, waardoor chemische bindingen worden verbroken en degradatie optreedt, d.w.z. vervagen. Onzuiverheden in de lucht. Rookdeeltjes, schoonmaakmiddelen en stof kunnen ook de chemische samenstelling van uw beeldoppervlak beschadigen, waardoor het afbraakproces versneld wordt.

Rookdeeltjes, schoonmaakmiddelen en stof kunnen ook de chemische samenstelling van uw beeldoppervlak beschadigen, waardoor het afbraakproces versneld wordt. Dagelijkse slijtage. Natuurlijk kan hantering en ander contact de kleurintensiteit verminderen door slijtage van het kleurstofmateriaal zelf (slijtage).

“Hoe pakt de grafische industrie dit aan?”

De traditionele verdediging tegen ecologische bedreigingen voor foto’s was een glazen afdekking. Maar we weten dat mensen van canvas houden vanwege zijn tactiele, organische, tijdloze charme en dus is glas hier niet de juiste keuze.

Het gebruik van inkten op basis van oplosmiddelen is al lang een toevlucht voor printserviceproviders. Deze bieden uitstekende chemische stabiliteit, zodat ze langer dan minder stabiele inkten op waterbasis tegen degradatie bestand zijn.

Oplosmiddelen zijn de afgelopen jaren echter uit de gratie geraakt, zowel vanwege hun negatieve effecten op het milieu als vanwege nieuwe zorgen over allergenen.

Moderne canvas-drukkerijen moeten duurzame prestaties behalen met een product dat direct aan de elementen wordt blootgesteld, en zonder het gebruik van oplosmiddelen.

Ze zijn niet allemaal voor de taak geschikt.

“Waar kan ik dan afdrukken op canvas kopen die echt lang meegaan?”

OK, tijd om valse bescheidenheid opzij te zetten.

De foto op canvas van BesteCanvas.be is het product dat onze reputatie verworven heeft. De kwaliteit ervan was vanaf het begin de industriestandaard en sindsdien werken we onvermoeibaar om onze productietechnieken nog verder te verfijnen.

Bestel uw foto op canvas via onze webshop en u kunt verwachten dat uw print minstens 75 jaar meegaat voordat deze begint te vervagen. En op voorwaarde dat u enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen neemt bij de weergave en bediening, nou, dat is dan een voorzichtige schatting.

“Wat is de wetenschap achter de resultaten die u krijgt?”

We gebruiken alleen HP latexinkt voor ons canvas. Inkten die door HP zijn ontwikkeld om de beste kwaliteiten van printoplossingen op basis van oplosmiddelen en water te combineren.

Onze inkten geven u de chemische stabiliteit van de eerste – met bewezen, uitstekende resultaten voor een langere levensduur – evenals de hypoallergene, milieuvriendelijke eigenschappen van de laatste.

Met het gebruik van waterachtige, gedispergeerde polymeertechnologie hebben HP Latex-inkten een derde manier gevonden. Ze produceren geen schadelijke VOS (vluchtige organische stoffen) en zijn niet giftig, allergeenvrij en niet brandbaar.

Bovendien is al ons sterke, duurzame canvasmateriaal speciaal voor HP Latex-printtechnologie gecertificeerd. Ons puur witte canvas is het perfecte medium voor ons drukproces en het is gebouwd om lang mee te gaan… en mee te blijven gaan.

“Hoe kan ik afdrukken op canvas nog langer beschermen?”

Het enige dat je nodig hebt is een beetje kennis, een beetje zorg en een beetje gezond verstand.

1) Houd direct zonlicht uit de buurt van uw afdruk

Dit is de gemakkelijkste, meest effectieve voorzorgsmaatregel die u kunt nemen.

Hoeveel weerstand er ook in het product is ingebouwd, de zon is gewoon zo krachtig dat hij uiteindelijk altijd zijn invloed zal laten voelen. Plaats uw canvas dus altijd op zo een manier om directe blootstelling te voorkomen.

2) Vermijd rokerige, stoffige omgevingen

Dit zijn andere bedreigingen voor de levensduur van uw afdruk. Dus als u het geluk heeft om thuis een sigarenlounge of vintage wijnkelder te hebben, dan wilt u uw canvas misschien in een andere kamer hangen.

3) Beperk blootstelling aan vochtige lucht

Canvas, zo veelzijdig als het is, zal voor klamme of vochtige ruimtes nooit de perfecte keuze zijn.

Als u een verlangen heeft om uw nieuwe print in de badkamer of keuken te hangen, nou, u bent de baas. Maar wees gewaarschuwd dat hoe vochtiger dingen worden, hoe minder waarschijnlijk het is dat uw canvas u een leven lang hoogwaardige prestaties zal geven.

En u legt uw canvas niet in de sauna, toch? Alstublieft?

“OK, nu wil ik het zelf zien!”

U kunt waarschijnlijk zien dat we trots zijn op wat we hebben bereikt met de Photo Canvas Print. Als u onze claims op de proef wilt stellen, upload dan een van uw dierbare foto’s naar onze website en start het aanpassingsproces. Het zou niet meer dan 5 minuten van uw tijd moeten kosten.

We zijn ervan overtuigd dat u onmiddellijk gerustgesteld zult worden door het uiterlijk en het gevoel van ons middelpunt product. Omdat de Foto op Canvas van www.BesteCanvas.be is ontworpen om niet jaren, maar generaties lang mee te gaan.